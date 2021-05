Eesti mängufilm "Kratt" linastub Kanadas mainekal fantaasiafilmide festivalil

Rasmus Merivoo teine täispikk mängufilm "Kratt" on valitud Kanadas Montrealis toimuvale fantaasiafilmide festivalile Fantasia. "Kratt" hõigati välja koos viieteiskümne teise rahvusvahelise filmiga festivali esimeses nimistus, kus see on märgitud kui üks hullumeelsemaid filme selleaastases valikus.

"Krati" tegevus kannab vaatajad suveunne suikunud alevisse, kuhu nutisõltlastest lapsed puhkama saadetakse. Lapsed ei viitsi tööd teha ja meisterdavad krati, mispeale võtab elu maakohas uued tuurid.

"Uhke kuulda, et Krati seiklused Põhja-Ameerikas algavad festivalil, kus on tuult tiibadesse saanud selliste suurkujude nagu Tim Burtoni ja Taika Waititi filmid," kommenteeris filmi valikuprotsessi produtsent Tõnu Hiielaid.

"Kratt on justkui mullet'i soeng," kommenteeris filmi olemust lavastaja Rasmus Merivoo. "Eest viisakas ja korrektne, aga kuklas käib pidu – ideaalne kõigile neile, kes naudivad filme, mis on pisut metsikud, veidrad, aga samas vabastavalt meelelahutuslikud. Mul on hea meel, et nii suur festival teisel pool maakera meie väikese alevi seiklusest vaimustub. Fantaasial pole piire, jumal tänatud," lisas ta.

Rahvusvaheline filmifestival Fantasia, mis keskendub nii Euroopa, Aasia kui ka Ameerika fantaasiaküllaste linateoste näitamisele, tähistab sel aastal oma 25. aastapäeva. Varasemalt on Eesti filmidest Fantasia filmifestivalile jõudnud näiteks Miguel Llanso lavastatud mängufilm "Jeesus juhatab sind kiirteele" ja Mikk Mägi ning Oskar Lehemaa animatsioon "Vanamehe film".

"Kratis" löövad teiste seas kaasa Mari Lill, Ivo Uukkivi, Jan Uuspõld, Paul Purga, Mari-Liis Lill, Jaanus Mehikas, Paul Laasik, Alo Kurvits, ITL Segakoor ning oma esimese filmirolli teevad ka Nora Merivoo, Harri Merivoo, Elise Tekko ja Roland Treima. Filmi lavastaja ja stsenarist on Rasmus Merivoo, operaator Jako Krull, filmikunstnik Krete Tarkmees, originaalmuusika kirjutas Tauno Aints ning filmi monteerisid Kristin Kalamees ja Rasmus Merivoo.

Filmi toodab Rain Rannu ja Tõnu Hiielaidi produktsioonifirma Tallifornia. Filmi kaasrahastajateks on Eesti Filmi Instituut ja Kultuurkapital.

"Kratt" jõuab Eesti kinoekraanidele juba 30. juulil.