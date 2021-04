Eesti filmid lükkuvad suvesse: "Öölapsed" esilinastub juulis, "Kratt" augustis

Eesti filmitegijad on uute piirangute tõttu pidanud 2021. aastal korduvalt filmide esilinastusi edasi lükkama, nüüd on kaks linateost liikunud isegi suvesse: Priit Pääsukese "Öölapsed" nihkus maist juulisse, Rasmus Merivoo "Kratt" lükati aprillikuust augustisse.

"Öölaste" levitaja Katre Valgma kinnitas ERR-ile, et nad otsustasid viiruse laialdase leviku ja kinode sulgemise tõttu lükata filmi esilinastuse suvesse. "Film sai tegelikult valmis 2020. aasta lõpus ja ootab esilinastumiseks vaid viiruse taandumist ja kinode taasavamist," mainis ta.

"Arvestades, et hetkel ei ole veel teada, kas maikuus kinod uuesti avada saab, valisime välja järgmise võimaliku linastuskuu ehk juuli, kuna see aeg sobib hästi kokku ka teemadega, mida filmis käsitletakse," mainis Valgma ja rõhutas, et ehkki viiruse levik on kogu filmi ja kinomaailma plaanid segi paisanud, on nad siiski filmi juulis esilinastumise üle positiivselt meelestatud. "Komöödia "Öölapsed" on eelkõige noortefilm ning me usume, et kinode taasavamisel naasevad just noored esimestena kinodesse ühiseid lõbusaid filmielamusi saama."

"Öölaste" režissöör on Priit Pääsuke, produtsent Marianne Ostrat, operaator Mart Raun, osades Grete Konksi, Piret Krumm, Alice Siil jt. Film räägib kolmest õest, kes on jõudnud oma elus murdepunktini. Ühe saatusliku öö jooksul paljastuvad saladused ja tunded, mida ükski õdedest endale varem tunnistada pole tahtnud.

Filmi "Kratt" produtsent Tõnu Hiielaid selgitas, et kuigi üldiselt Eesti filme suvel kinodesse ei tooda, siis Hollywoodi kassahittide jaoks on see magus aeg ning nad otsustasid senist traditsiooni murda. "Teiste aastaaegade eelistamine on puhtalt Eesti filmide traditsioon."

"Kuna me ise väga kibeleme oma nn kogupere õuduskomöödiaga publiku ette ja selle kohta küsitakse pidevalt, siis otsustasime olla osa sellest jõust, mis meelitab inimesed kinno tagasi," mainis produtsent ja rõhutas, et võib-olla just sellist huumorit nüüd ongi vaja. "Eriolukordadega kohanemine, kodukontorid, koduõpe on loonud olukorras, kus lapsevanemana tahaks vahepeal terve viimase aasta samasse žanrisse paigutada ehk toimunut kogupere õuduskomöödiaks nimetada."

Hiielaiu sõnul on "Kratt" linastumas õige pea siiski ka festivalidel. "Järgmisena on tulemas meie oma Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival juunis ja juulis Aasia esilinastus Bucheon rahvusvahelisel fantaasiafilmide festivalil.

"Krati" režissöör-stsenarist on Rasmus Merivoo, produtsendid Rain Rannu ja Tõnu Hiielaid, operaator Jako Krull, kunstnik Krete Tarkmees, osades Mari Lill, Ivo Uukkivi, Jan Uuspõld jt. Filmis viiakse lapsed maale vanaema juurde kogema sellist lapsepõlve, nagu vanasti oli. Seal meisterdavad lapsed aga krati, mis käivitab aga ootamatu sündmuste ahela.​​ Film esilinastus 2020. aasta novembris Just Filmil.