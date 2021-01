Mitmed aasta algusesse planeeritud Eesti filmi esilinastused lükkuvad kevadesse

Olukorras, kus Harjumaal ja Ida-Virumaal on kinod suletud, on ka filmitegijad ettevaatlikumad ning oma filme kergekäeliselt kinodesse tooma ei hakka. Seetõttu on ka enamik aasta esimestele kuudele planeeritud esilinastused lükatud edasi.

Näiteks Priit Pääsukese noortefilm "Öölapsed" nihkus jaanuari lõpust maisse, samuti on edasi lükkunud Rasmus Merivoo "Kratt" ja Peeter Simmi "Vee peal". Eesti Filmi Instituudi juhataja Edith Sepa sõnul on filmimaastikul praegu väga palju teadmatust.

"Esilinastused kinos on edasi lükatud ning kuigi ära pole öeldud veel veebruarikuiseid esilinastusi, siis pigem algab veebruar Docpointiga, sealt on kohe näha, kas meil esimene filmifestival toimub või ei toimu," selgitas Sepp "Aktuaalsele kaamerale". "Aga me eeldame, et esilinastused algavad märtsis."

Sepa sõnul loodetakse praegu ikkagi vaktsiinile ja sellele, et kinod lähevad lahti ja saab filmid kinos välja tuua. Praegu on probleem ka filmifestivalidega.

"Berlinale jääb ära, samuti ei tea, mis saab Cannes'i filmifestivalist. Seega, kus need filmifestivalidki on, et neid filme seal välja tuua. Õnneks on meil PÖFF ja väga paljud Eesti filmid tulid PÖFF-il välja."

Filmi "Vee peal" produtsent Marju Lepp sõnas, et Peeter Simmi mängufilm "Vee peal" oleks esialgsete plaanide kohaselt pidanud vaatajate ette jõudma juba möödunud aasta septembrist, aga koroonaviiruse tõttu on nad praegu lükanud oma laiema kinolevi märtsi.

"Me ei ole ju kindlad, et kinod veebruari alguses lahti lähevad, sellepärast lükkasime esilinastuse edasi. Mille pärast me filmi teeme – ikka selleks, et inimesed neid vaataksid, ega me neid riiuli peale seisma ei tee," sõnas Lepp.

"Meil on uued asjad, mitu mängufilmi ja stsenaariumi arenduses. Ega elu seisma ei jää – tuleb see vaktsiin ja elu läheb edasi. Võib-olla tulevad mingid uued platvormid. Inimene tahab ikka filme vaadata, teatris ja kontsertidel käia. Elu läheb edasi, me ei jää ainult koju nelja seina vahele," lisas Lepp.