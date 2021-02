Produtsent Marju Lepp sõnas, et nad pidasid levitajaga pikalt aru ning leidsid, et selline lahendus on kõige optimaalsem. "Põhipõhjus on selles, et numbrid ei lähe alla ja 50 protsendilise täituvusega oleks kahju seda välja tuua," nentis ta ja mainis, et praegusel hetkel on ka kinokülastuse numbrid küllalt madalad.

"Me oleksime võinud ka kuu aega edasi lükata, aga seal on kinoprogramm juba täis," kinnitas ta ja mainis, et samuti pole mõtet juunis välja tulla, sest siis on inimestel puhkused. "Põhilootus on sellel, et septembriks on kõik vaktsineeritud."

Peeter Simmi mängufilm "Vee peal" põhineb samanimelisel Olavi Ruitlase romaanil, mis räägib 1980. aastate alguse elust Võrus. Filmis mängivas Rasmus Ermel, Kalju Orro, Maria Klenskaja, Evelin Võigemast, Marko Matvere jt.