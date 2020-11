Galerii. Kinodesse jõuab Lauri Randla komöödia "Hüvasti, NSVL"

Filmi peategelane on ingerisoome poiss Johannes, kes sünnib tudengist üksikemale ja jääb vanavanemate kasvatada, samal ajal kui ema ajab hipiasju ja protesteerib Afganistani sõja vastu.

Kui ta ema end KGB kaudu Soome tööle kombineerib, tuleb Johannesel hakata üksinda elu tōsiasju avastama. Ta armub kōrvuni kooliõde Verasse, kakleb, riskib, saab karistada … ja taustal laguneb kurjuse impeerium, mida peeti igaveseks. Leninid langevad, peale tungivad Barbie'd ja reklaamid, taanduvad krokodill Genad ja tossavad Moskvitšid ning uksed läände lüüakse valla.

1981. aastal Tartus sündinud ingerisoomlane Lauri Randla on teinud varem seitse lühifilmi, millest viimane "Mausoleum" (2016) on rahvusvahelistel festivalidel võitnud üle kümne auhinna, muu hulgas ka Toronto Shorts'il parima võõrkeelse lühifilmi auhinna. Randla on lõpetanud 2015. aastal Aalto filmikooli filmirežissöörina. "Hüvasti, NSVL" on tema esimene täispikk mängufilm.

Film on PÖFF-i debüütfilmide võistlusprogrammis.