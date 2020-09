Edith Sepp: arutasime kevadel, et tuua "Hüvasti, NSVL" ja "Rain" välja veebiplatvormidel

Kasvavate koroonanumbrite kiuste on sel sügisel Eesti kinodesse jõudnud juba kolm uut kodumaist filmi ning lähikuudel on tulemas lisa. Vaatajanumbrid on aga võrreldes varasemaga väikesed, sellele vaatamata ei kipu filmitegijad oma teoseid voogedastusplatvormidel esilinastama.

Eesti filmi instituudi juhataja Edith Sepp kinnitas, et uute Eesti filmide madalate vaatajanumbrite põhjal inimesed massidena kinno ei lähe, kuid sama tendentsi võib tema sõnul näha kogu maailmas. Kuigi nad on filmi instituudi poolt pakkunud tegijatele võimaluse tuua oma uus film välja otse veebiplatvormil, siis seda varianti ikkagi veel ei soovita.

"Tegelikult me arutasime juba märtsis, et "Hüvasti, NSVL" või "Rain" võiksid tulla välja veebiplatvormil, aga praegu ei ole ikka Eesti filmitegijad selleks veel valmis," ütles Sepp ERR-ile ja lisas, et isegi kui saalidesse tuleb väga väike publik, siis eelistatakse ikkagi kinos välja tulla. "Mis on ka õige,

Artise kino juhi Rein Palosaare sõnul võib küll tunduda, et sügishooaja väiksem kinoprogramm loob soodsa pinnase uutele Eesti filmidele, kuid teisalt on inimeste koroonahirm üsna prognoosimatu ning suuri vaatajanumbreid siiski oodata ei saa.

"Praegu on üldse selline väga raske aeg, et kõik eelnev väljakujunenud mustrid suures osas ei tööta ning on keeruline ennustada, kuidas täpselt mõnel filmil võib minna," nentis Palosaar ja lisas, et seni esilinastunud Eesti filme käiakse vaatamas, kuid siiski pigem vähe. "Mingeid suurepäraseid numbreid praegu pole ette näidata."

Oktoobri algul esilinastuva Eesti spioonipõneviku "O2" produtsent Esko Rips rõhutas, et kuigi Eesti filmil läheb hästi, siis suured voogedastusplatvormid pole meid veel üles leidnud. Hetkel kinodesse tulemine on Ripsi sõnul suur risk, usub ta ikkagi, et suurfilmide jaoks on kino kõige õigem koht. "Kuigi tehnoloogia on arenenud, siis ei asenda ikkagi ükski kodu veel kino," nentis ta.