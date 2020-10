"O2" stsenarist: see ei ole ajaloofilm, vaid ennekõike põnevik

Ajalooline spioonipõnevik O2 jutustab ärevatest aegadest 1939. aastal, mil algamas on II maailmasõda ning eesti vastuluure jookseb võidu Nõukogude Liidu salasepitsustega. Film on valminud eesti, soome, läti ja leedu filmitegijate koostöös, režissöör on Margus Paju.

Filmi autoreid inspireerisid tõeliselt aset leidnud sündmused. Põnevikule kohaselt tulevad mängu salamõrvad, reetmine, topeltagendid ning kõigele lisaks ka kirglikku armastust. Filmi stsenaarium on sündinud eesti, soome ja ameerika stsenaristide koostöös.

Filmi stsenarist Tiit Aleksejev sõnas, et "O2" on ennekõike žanrifilm, põnevik kui et ajaloofilm. "Ta ei püüa kogu seda traagikat seletada. Filmis on hoogu ja taustal tuleb see ajastu lugu ka välja."

Ta sõnas, et häid valikuid luureohvitseridel tol ajal ei olnudki. "Oli kaks valikut – mõlemad halvad. Neid ohvitsere, kes otsustasid, et nad panevad vastu, oligi mõned üksikud. Enamus täitis käsku ja selles loos Feliks Kangur otsustab, et ta ei täida käsku," lisas Aleksejev.

Filmi peaosalist, luureohvitser Feliks Kangurit kehastab Priit Võigemast. Tema noore kaastöölise rollis debüteerib Johan Kristjan Aimla.

"Ma näen teda nüüd esimest korda n-ö kõrvalt ja suur osa iseloomuomadusi, mida ma ise ei olnud ette kujutanud, avaldusid alles nüüd – natukene kohmetu, naljakas jabur poisike, aga kaval ja suutis hästi infiltreeruda," kirjeldas Aimla.

Venemaa agendi noort eesti pruuti Lindat kehastab samuti debütant Doris Tislar "Ma ise olen elanud Eestis rahu ajal ja armastus on armastus igal ajal, aga sellisel ajal see kõik veel enam võimendatud," sõnas Tislar.

Produtsent Esko Rips märkis, et "O2" on üks raskemaid filme, mis ta viimase kolme aasta jooksul teinud. "Ajalooline spioonipõnevik on raske žanr, mida teha ja meie oleme väga rahul."

Samas ei oska ta öelda, mis pärast filmi Eesti ekraanidele jõudmist edasi saab. "Saksamaalt ja Ameerikast on huvi äratatud, et me väga loodame, et saame varsti tulla välja heade uudistega," lisas ta.