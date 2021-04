Eesti filmid "Hüvasti, NSVL", "Firebird" ja "Viimased" linastuvad Moskva rahvusvahelisel filmifestivalil

Filmide "Hüvasti, NSVL" ja "Firebird" lood toimuvad Nõukogude võimuperioodi eri etappidel. Komöödia "Hüvasti, NSVL" räägib ühe ingerisoome pere elust Eestis nõukaaja viimastel aastatel. Loo keskmes on noor poiss Johannes, kes sünnib tudengist üksikemale ja jääb olude sunnil peaasjalikult vanavanemate kasvatada muutuvas maailmas, kus Leninid langevad ja uksed läänemaailma on avanemas.

Filmi peaosades mängivad Niklas Kouzmitšev, Nika Savolainen, Ülle Kaljuste, Tõnu Oja ja Pääru Oja. Filmi stsenarist ja režissöör on Lauri Randla, operaator Elen Lotman ja produtsent Peeter Urbla. Filmi tootjad on Exitfilm ja Bufo Soomest.

Režissöör Lauri Randla on varasemalt teinud seitse lühifilmi, millest viimane "Mausoleum" (2016) on rahvusvahelistel festivalidel võitnud enam kui kümme auhinna. Filmi tootja on Exitfilm, produtsent Peeter Urbla.

Veiko Õunpuu värskeim linateos "Viimased" on põhjamaine vestern, mille tegevus toimub metsikus Lapimaa tundras. Filmi peategelane on noor kaevur Rupi, kes loodab tundrat õõnestades piisavalt raha kokku saada, et kaevanduskülast igaveseks lahkuda. Aga töö kaevanduses on seiskunud, sest Rupi põdrakasvatajast isa keeldub oma maid müümast ning Rupi peab otsustama, kuhu ja kellele ta kuulub.

"Viimased" on Eesti, Soome ja Hollandi koostöös valminud mängufilm, milles teevad kaasa mitmed Eesti ja Soome näitlejad. Filmi stsenaristid on Heikki Huttu-Hiltunen, Eero Tammi ja Veiko Õunpuu, operaator Sten-Johan Lill ja produtsent Kartin Kissa. Filmi tootjad on Homeless Bob (Eesti), Bufo (Soome) ja PRPL (Holland).

"Firebird" on romantiline põnevusfilm, mille tegevus leiab aset 1970. aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis. Reamees Sergei loeb demobilisatsioonini jäänud päevi, kui ta elu pöörab pahupidi lennuväkke saabunud hävituslendur Roman. Sergei ja Roman kompavad omavahelise sõpruse piire kui nende ja baasiülema sekretäri Luisa vahel tekib armukolmnurk. Sergey on sunnitud silmitsi seisma oma minevikuga, Romani karjäär satub ohtu ning Luisa püüab kõige kiuste oma perekonda koos hoida. KGB uurimise alla sattudes riskivad nad oma elude ja vabadusega. Film põhineb tõestisündinud lool.

"Hüvasti, NSVL" Autor/allikas: Viktor Koškin

Peaosades mängivad Tom Prior ("The Theory of Everything", "Kingsman: The Secret Service"), Oleg Zagorodnij ("The Choice", "Dzhamayka") ja Diana Požarskaja ("The Unknown Soldier", "Hotel Eleon"), kellele lisaks osalevad rollides nii kaamera ees, kui ka taga mitmed Eesti näitlejad ja filmitegijad, nagu Margus Prangel, Ester Kuntu ja Kaspar Velberg. Võttepaikadena on filmis kasutatud mitmeid ajalooliselt märgilisi kohti Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal.

Filmi stsenaristid on Peeter Rebane ja Tom Prior, režissöör Peeter Rebane, operaator Mait Mäekivi, monteerija Tambet Tasuja, helirežissöör Matis Rei ja produtsent Brigita Rozenbrika. Filmi tootja on Peeter Rebase ja Adam Brummondi asutatud The Factory ja Londoni produktsioonifirma No Reservations Entertainment.

"Firebird" on Harvardi lõpetanud ja Lõuna-California ülikoolis end täiendanud Peeter Rebasele režissöörina esimene täispikk mängufilm.

Rebasel on hea meel, et filmi teine festivalilinastus maailmas toimub peale Londonit just Moskvas. ""Firebird" põhineb ju vene näitleja Sergey Fetisovi elulool ning ka suur osa filmi sündmustikust leiab aset Moskvas," märkis ta.

Ka "Hüvasti, NSVL" režissööri Lauri Randla jaoks annab Moskva festival võimaluse filmi uues võtmes vaadata. "Filmi sisu kindlasti avaneb vene publikule teistmoodi kui lääne inimestele. Igaüks leiab sealt midagi tuttavat."

Vene Esquire väljaanne valis "Hüvasti, NSVL" filmi PÖFF-i programmi kümne parima Euroopa teose hulka, tõmmates paralleele kultusrežissöör Wes Andersoni loomingu ja Netflixist tuntud telesarja "Stranger Things" loomaailmaga.

43. korda toimuv Moskva rahvusvaheline filmifestival on üks 15 FIAPF-i (rahvusvaheline filmiprodutsentide assotsiatsioon) akrediteeritud võistlusprogrammiga festivalidest ehk A-klassi festival. Festival toimub 22.–29. aprillini Moskvas ning toimub füüsilise festivalina ehk kinosaalides.