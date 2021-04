Peeter Rebane: poleks oodanud, et keelatud armastuslugu jõuab Moskva filmifestivalile

Peeter Rebase debüütmängufilm, mis esilinastus kuu aega tagasi Londoni staažikal filmifestivalil BFI Flare, põhineb tõestisündinud lool, mis leidis aset seitsmekümnendatel aastatel Eestis, nõukogude sõjaväes. Kutse Moskvasse tuli filmitegijatele üllatusena.

"Tunded on segased, sest ega me ausalt öeldes ei oodanud, et meid sinna kutsutakse arvestades seda, et tegemist on keelatud armastuslooga nõukogude sõjaväes 70. aastatel," tunnistas Rebane. "Vaatame, kuidas sealne publiku- ja kriitikute reaktsioon saab olema."

Filmi alus on vene näitleja Sergei Fetisovi 90. aastatel ilmunud autobiograafia "Romaan Romanist", mille käsikirja andis režissöörile PÖFF-i juht Tiina Lokk.

"See lugu ise oli õudselt ilus, kui seda lugesin. Ma mäletan siiamaani, kui ma lennukis seda lugema hakkasin," meenutas Lokk. "Ma lugesin selle ühe hingetõmbega läbi, ja see tekitas õrna ja hella tunde ning kurbust, lugedes seda tragöödiat, mis nende ridade vahel oli."

Loki sõnul on film hästi tabanud algmaterjali sügavust.

"See on üks eelmise aasta tugevamaid LGBT-teemalisi filme. Aga mul on hea meel, et siin ei tule esile ainult geiteema kui selline, vaid see, mis oli novellis ja mis mind ääretult võlu, et ta tõuseb sellest konkreetsest armastusloost kõrgemale ja kaugemale."

Firebird on saanud kutseid juba ligemale kahekümnele filmifestivalile maailmas. Hilissügisel peaks film jõudma ka Eesti vaatajateni.