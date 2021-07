Galerii: Peeter Rebase film "Tulilind" jõudis Ameerika vaatajate ette

"Seanss oli lubatud mahus välja müüdud ning film esilinastus ajaloolises Castro kinosaalis 800 inimesele, saime koos filmi näitlejatega Tom Priori ja Oleg Zagorodniiga ka ise festivalil osaleda ning tõsielul sündinud filmi tausta külalistele avada, kogu õhkkond oli super ja publiku vastuvõtt suurepärane," rääkis Peeter Rebane.

"Meid kutsuti lavale, aga me ei saanud sõnagi rääkida, sest publik lihtsalt ja aplodeeris ja aplodeeris ja aplodeeris, see läks südamesse ja tegi uskumatult tänulikuks," kinnitas Rebane ja lisa, et kogu festivali õhkkond ja publiku vastuvõtt on suurepärane. "Nüüd oleme juba teel kohtumistele Los Angelesi levitajatega ja seejärel asume edasi Cannes'i poole."

"Huvi filmi vastu püsib ülemaailmselt väga suur ning iga nädal toob uusi kutseid festivalidele. Suve lõpuks oleme linastunud juba neljas maailmajaos," lisas Rebane.

Frameline filmifestival toimub sellel aastal 45. korda, tegu on maailmas kõige kauem toimunud LGBTQ+ filmifestivaliga, mis toimus esimest korda 1977. aastal. "Tulilind" teenis festivali žüriilt äramainimise.

"Tulilinnu" tegevus leiab aset 1970. aastatel Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Eestis. Reamees Sergey loeb kannatamatult demobilisatsioonini jäänud päevi, kui ta elu pöörab pahupidi lennuväkke saabunud kartmatu hävituslendur Roman. Uudishimust ajendatult kompavad Sergey ja Roman omavahelise sõpruse piire kui nende ja baasiülema sekretäri Luisa vahel tekib ohtlik armukolmnurk.

Peaosades mängivad Tom Prior ("The Theory of Everything", "Kingsman: The Secret Service"), Oleg Zagorodnii ("The Choice", "Dzhamayka") ja Diana Pozharskaya ("The Unknown Soldier", "Hotel Eleon"). Filmis osalevad olulistes rollides ka Eesti näitlejad Margus Prangel, Ester Kuntu ja Kaspar Velberg. Võttepaikadena on filmis kasutatud mitmeid ajalooliselt märgilisi kohti Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal. "Tulilind" on Peeter Rebasele esimene täispikk mängufilm.