Peeter Rebane oma filmist "Firebird": universaalse looga, aga väga unikaalse aja ja kohaga film

Peeter Rebase debüütmängufilm "Firebird" esilinastus teisipäeval Londoni filmifestivalil BFI Flare. Rebase sõnul võib esialgsest tagasisidest järeldada, et tegemist on universaalselt kõnetava looga, aga väga unikaalse tegevusaja ja -kohaga, mida kinofilmides ei ole enne käsitletud.

Filmi sündmused toimuvad 1970. aastatel Nõukogude Liidu okupeeritud Eestis, NSV Liidu õhuväes, kus kolme peategelase – ajateenija Sergey, tema sõbratari Luisa ning noore hävituslenduri Romani – vahel põimub ohtlik armukolmnurk.

Rebane märkis "Vikerhommikus", et leidis filmis jutustatava loo tänu Tiina Lokile, kes sai kümmekond aastat tagasi Berlinale filmifestivalil käies enda kätte Sergei Fetisovi 90. aastatel ilmunud autobiograafia "Romaan Romanist" venekeelse koopia.

"Ta tõi selle mulle, teades, et ma otsisin oma esimest lugu mängufilmi jaoks. Ma lugesin kodus seda oma vigases vene keeles ja poetasin pisara. See läks mulle väga hinge ja südamesse. Ma tundsin nii tugevalt nendele peategelastele kaasa ja tundsin, et pean sellest filmi tegema," rääkis Rebane.

"Selles ei olnud üldse küsimust, kas sellel oleks turunduslikku poolt või mitte. Aga olles saanud esimestelt vaatajatelt tagasisidet, siis tundub, et tegemist on universaalse looga, aga väga unikaalse aja ja kohaga, mida kinodes ei ole enne käsitletud."

Kaader filmist "Firebird". Pildil Sergei (Tom Prior). Autor/allikas: pressimaterjalid

Rebase sõnul ongi filmil kaks unikaalsust. Esiteks asjaolu, et see on kolme inimese lugu.

"Kui tavaliselt on samasooliste perede või paaride lood kahe mehe või kahe naise kesksed, siis meie jaoks on Luisa kui naispeategelane samaväärselt oluline ning me pöörasime talle nii filmimisel kui ka kirjutamisel tähelepanu," rääkis ta.

Filmi teine unikaalsus on selle aeg ja koht. "Ei ole ühtegi teist lugu 70. aastate vene sõjaväest, mis oleks selle nurga alt esitatud..

Rebane märkis, et üks toredamaid kommentaare tuli esilinastusele järgnenud küsimuste ja vastuste ringis Pinewood Studiosi juhilt. "Tema hinnangul oli see festivali viimaste aastate parim film. Inglise keeles on termin humbling – see tegi alandlikuks või tänulikuks, et tundus, et inimestel, kes on Londonis väga kõvad tegijad, see film resoneerus."

"Firebird" peaks Eesti kinolevisse jõudma selle aasta sügisel. Filmi peaosades mängivad Tom Prior ("The Theory of Everything", "Kingsman: The Secret Service"), Oleg Zagorodnii ("The Choice", "Dzhamayka") ja Diana Pozharskaya ("The Unknown Soldier", "Hotel Eleon"). Filmis osalevad ka Eesti näitlejad Margus Prangel, Ester Kuntu ja Kaspar Velberg, võttepaikadena on filmis kasutatud mitmeid kohti Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal.