Efterklang esineb oktoobris kinos Sõprus

2000. aastal kolme lapsepõlvesõbra Casper Clauseni, Mads Braueri ja Rasmus Stolbergi moodustatud ansambli nimi tähendab taani keeles "mälestust" või "järelkaja". Bänd on varem Tallinnas esinenud kontsertidega Von Krahlis ja Kadrioru lossi Lilleaias ning jõudnud Eestisse ka oma teise projektiga Liima.

Tänaseks on Efterklang avaldanud viis albumit: "Tripper" (2004), "Parades" (2007), "Magic Chairs" (2010), "Piramida" (2012), "Leaves: The Colour of Falling" (2016) ja "Altid Sammen" (2019). Viimati esines Efterklang Tallinnas 2013. aastal, kõrvalprojekt Liima andis Tallinnas kontserdi 2018. aastal.

Kuula Efterklangi viimast singlit "Postal":