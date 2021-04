Iberofest ETV2-s: Sorogoyeni "Emast" 87-aastase Tšiili salaagendini

7. aprill kell 21.30

"Ema" ("Madre")

Režissöör Rodrigo Sorogoyen

Elena kuue aastane poeg Ivan kaob jäljetult, lapse viimasest, emale tehtud telefonikõnest võib järeldada, et ta rööviti. Kümme aastat hiljem töötab Elena Prantsuse suvituslinnas ühes kohvikus. Rannas kohtab ta teismelist noormeest Jeani (Jules Porier), kes sarnaneb väga tema kadunud pojaga. Tundmatu noormees muutub naisele kinnisideeks, Elena ja Jean tutvuvad ja nende vahel tekib eriskummaline side. Peaosaline Marta Nieto pärjati parimaks naisnäitlejaks Veneetsia filmifestivalil ja nomineeriti ka Euroopa filmiauhinnale.

14. aprill kell 21.30

"Abrili tütred" ("Las hijas de abril")

Režissöör Michel Franco

Osades Emma Suárez, Ana Valeria Becerril, Enrique Arrizon jt

17-aastane Valeria on lapseootel. Neiu elab Mehhiko rannakuurortlinnas Puerto Vallartas koos poolõe Claraga, keda kimbutab depressioon. Kuigi antud olud on lapse kasvatamiseks keerulised, ei soovi iseseisev Valeria enda emalt Abrililt abi küsida, kuid viimaks ei ole tal sellest aga ikkagi pääsu. Abril tuleb parimate soovidega oma tütarde juurde, aga varsti saavad selgeks ka põhjused, miks Valeria emast eemale proovis hoida. Linastus Cannes´i filmifestivalil programmis Un Certain Regard, kus pälvis žürii auhinna.

21. aprill kell 21.30

"Nähtamatu elu" ("A Vida Invisível")

Režissöör Karim Ainouz

Osades Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmão

1950ndate Rio de Janeiro. Gusmãode perekonnas sirguvad kaks õde – Eurídice, kes on pühendunud klaverimängule, ja Guida, kes armastab täiel rinnal elamist. Kui Guida kreeka päritolu noormehega abiellub, näitab elu Guidale oma tumedamat tahku. Abielu ei õnnestu, Guida pöördub tagasi koju, võimukas isa ei võta aga tütart enam enda juurde. Eurídice on vahepeal samuti kodust lahkunud ja õed kaotavad ka omavahel kontakti. Lähedusest ollakse lahti rebitud, kuid elada tuleb. Cannes´is programmi Un Certain Regard peaauhind.

28. aprill kell 21.30

"Salaagent" ("El Agente Topo")

Režissöör Maite Alberdi

Sergio on Tšiili spioon. Vähemalt on ta 87-aastasena sellise rolli saanud, et uurida võimalikku seaduserikkumist vanadekodus. Vanainimesele uute trikkide ja tehnikate omandamine pole lihtne, kuigi Sergio on usin õpilane. Selguv karm tõde võib aga osutuda millekski täiesti ootamatuks.