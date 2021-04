Iberofesti lõpetab Oscarile nomineeritud dokumentaalfilm "Salaagent"

Aprilli jooksul on ETV2 eetrisse jõudnud hispaaniakeelsete filmide paremik, Iberofesti eriprogrammi lõpetab aga Tšiili dokumentaalfilm "Salaagent" ("The Mole Agent"), mis kandideeris tänavu ka parima dokumentaalfilmi Oscarile.

Sünopsis:

Sergio on Tšiili salaagent. Vähemalt on ta 87-aastasena sellise rolli saanud, et uurida võimalikku seaduserikkumist vanadekodus. Vanainimesele uute trikkide ja tehnikate omandamine pole lihtne, kuigi Sergio on usin õpilane. Selguv karm tõde võib aga osutuda millekski täiesti ootamatuks.

"Salaagent" ("Mole Agent") režissöör on Tšiili dokumentalist Maite Alberdi, kelle mitmed filmid on osalenud rahvusvahelistel filmifestivalidel, "Salaagent" on aga tema karjääri kõige edukam linateos. Film osales Sundance'i ja San Sebastiani filmifestivalidel, viimaselt pälvis film ka kaks publiku preemiat.

Dokfilm "Salaagent" on ETV2 eetris 28. aprillil kell 21.30.