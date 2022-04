Iberofest toob aprillis ETV2 eetrisse hispaaniakeelsed mängufilmid

Kõik Iberofesti mängufilmid jõuavad tele-ekraanile esmakordselt. Kui ETV2 näitab Iberofesti mängufilme aprilli kolmapäevadel, siis veebikanalis Jupiter saab alates 6. aprilli õhtust kõiki seekordseid teemakuu filme vaadata endale sobival ajal. Lisaks pakub Jupiter vaatamiseks teisigi silmapaistvaid hispaaniakeelseid mängufilme.

"Ülakorruse rahvas" ("Sentimental", Hispaania 2020)

Režissöör Cesc Gay

6. aprillil kell 22.00

"Ülakorruse rahvas" Autor/allikas: Kaader filmist

Kammerlik draamakomöödia pealtnäha ideaalsest paarist Anast (Griselda Siciliani) ja Juliost (Javier Cámara). Nende kena fassaad varjab aga päevast päeva kestvaid tuliseid vaidlusi. Ühel päeval kutsub Ana õhtusöögile naabrid, kes on pealtnäha samuti igati ontlikud. Nüüd saab erimeelsuste klaarimine juba kollektiivse hoo sisse. Selgub, et ka naabrid pole nii kenad kui paistavad ja ühine veini mekkimine kasvab omavaheliste suhete virrvarriks, kus suurem osa muremõtetest ikka seksuaaleluga seotud.

Euroopa filmiauhinna nominent (2021) parima komöödia kategoorias.

"Oh! Mammy Blue" (Hispaania, Venetsueela, Saksamaa 2017)

Režissöör: Antonio Hens

13. aprill kell 22.00

"Oh! Mammy Blue" Autor/allikas: Kaader filmist

Komöödia Laurast (Carmen Maura), kunagisest legendaarne Hispaania rokklauljast, kelle karjäär läks allamäge ja nüüd elab ta hoopis vaikses rütmis tiksuvas hooldekodus. Elurõõm pole Laurat siiski maha jätnud ja kaaslaste tujutõstmiseks otsustab ta hooldekodu eakate asukatega uuesti rokkansambli püsti panna. Hooldekodu juhataja jaoks on see aga ennekuulmatu ja ta otsustab Laura rangelt raamidesse suruda. Ootamatult ilmub välja Laura lapselaps Jaime (Milton García), kellest Laural seni aimugi polnud. Ka lapselaps tahab saada rokkmuusikuks ja vanaema nõu on nüüd kallis.

"Mu vennad näevad ilmsi und" ("Mis hermanos suenan despiertos", Tšiili 2021)

Režissöör: Claudia Huaiquimilla

20. aprillil kell 22.00

"Mu vennad näevad ilmsi und" Autor/allikas: Kaader filmist

Tõsielusündmustest inspireeritud Tšiili draama ühiskonna äärealadele määratud noortest. Angel (Ivan Caceres) ja tema noorem vend Franco (César Herrera) on aastajagu noortevanglas viibinud. Vennad on teineteisele toeks, püüavad raskete tingimustega toime tulla ja unistavad vabadusest. Nende vanglarutiini lõhub uus kinnipeetav, mässulise loomuga Jaime (Andrew Bargsted). Kulutulena levib kuulujutt, et Jaime kavatseb põgeneda ning Franco ja Ángel näevad selles ka oma võimalust.

Film osales Locarno filmifestivalil võistlusprogrammis.

"Meie emad" ("Nuestras madres", Guatemala, Belgia, Prantsusmaa 2019)

Režissöör: Cesar Diaz

27. aprillil kell 22.00

"Meie emad" Autor/allikas: Kaader filmist

Guatemala, 2018. Käimas on ulatuslikud kohtuprotsessid Guatemala kodusõjas (1960-1996) kuritegusid toime pannud sõjaväelaste üle, kannatajate tunnistusi lisandub üksteise järel. Kohtuekspertiisis töötava noore antropoloogi Ernesto (Armando Espitia) ülesandeks on tundmatute ohvrite identifitseerimine. Kuuldes ühe vana naise tunnistust, arvab Ernesto, et see juhatab ta kodusõjas kaduma läinud geriljast isa jälgedele. Ernesto asub vastu oma ema tahtmist isa saatust uurima ja tõde taga ajama.

"Kuldse kaamera" auhind Cannes´i filmifestivalil.