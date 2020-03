"Mees, kes tappis Don Quijote" ("The Man Who Killed Don Quixote")

Režissöör: Terry Gilliam

Eetris 1. aprillil 21.30

Noorelt blaseerunud režissöör Toby (Adam Driver) väntab parajasti Hispaanias Vene viinamargile Don Quijote teemalist reklaamklippi, kui talle pudeneb pihku DVD tema enda kümne aasta taguse tudengifilmiga "Mees, kes tappis Don Quijote". Et see sai üles võetud praeguse võttepaiga lähedal, läheb Toby ümbruskonda oma mälu värskendama ja kohtub toonase filmi peaosatäitjaga (Jonathan Pryce), kes on end sellest ajast peale tõsimeeli Don Quijoteks pidanud.

Nõdrameelsele raugale kaasa tundes kehastub Toby tema kannupoisiks Sancho Panzaks ning siitpeale kaob tal endalgi arusaamine sellest, kust jookseb reaalsuse ja ettekujutuse piir. Filmi režissöör Terry Gilliam töötas filmi kallal üle 20 aasta, enne kui see 2018. aastal Cannes'i filmifestivalil lõpuks esilinastus. Ehkki film on peamiselt ingliskeelne, on see filmitud peamiselt Hispaanias ja Portugalis ning sellest õhkub tõeliselt cervanteslikku vaibi.

"Valu ja hiilgus" ("Dolor y gloria")

Režissöör: Pedro Almodovar

Eetris 8. aprillil kell 21.30

Filmilavastaja Salvador Mallo (Antonio Banderas) on jõudnud füüsilise allakäigu algusesse, mis toob tema ellu ootamatu tühjuse. Ta ei suuda enam jätkata filmide tegemist ning hakkab meenutama oma elu kõige tähtsamaid, aga samas kõige valusamaid hetki – lapsepõlv 60ndatel, kui ta vanemad kolisid parema elujärje nimel Valencia piirkonda; esimene armastus 80ndatel ning lahkuminekut, kui armastus oli veel elujõuline ning täis kirge; kirjutamist kui ainsat teraapiat sellest üle saamiseks ja lõpuks filmitegemise avastamist.

Salvador Mallo karakter on osalt filmi režissöör Pedro Almodóvar ise, osalt väljamõeldud tegelane. Banderas on nimetanud seda auto-fiktsiooniks. Põneva faktina võib aga mainida, et Salvador Mallo kodu filmis on Almodóvari enda kodu koopia. Antonio Banderas viis rolli eest koju Cannes'i filmifestivali parima meespeaosa auhinna, samuti sai auhinna filmile muusika loonud Alberto Iglesias.

"Ingel" ("El Angel")

Režissöör: Luis Ortega

Eetris 15. aprillil kell 21.30

Carlitos on 17-aastane filmistaari välimusega nooruk – heledate lokkide ja lapsenäoga. Juba lapsena ihaldas ta teiste asju, kuid alles noorukina andis endast tunda tema tõeline kutsumus – olla varas. Uues koolis kohtub ta nägusa Ramoniga. Koos alustavad nad teed avastuste, armastuse ja kuritegude maailma. Tapmine on lihtsalt juhuslik vägivalla kõrvalharu, mis aga lumepallina veerema hakkab, kuni Carlitos lõpuks vahistatakse.

Tänu oma ingellikule välimusele hakkab press Carlitost "surmaingliks" kutsuma. Temast saab üleöö kuulsus, ehkki arvatakse, et ta on sooritanud kokkuvõttes üle 40 röövi ja 11 mõrva. Hetkel, pärast 46 aastat vanglas, on Carlos Robledo Puch Argentina ajaloos kõige pikemalt vangis olnud kinnipeetu. Tõsielusündmustel põhineva filmi lavastas Luis Ortega, kelle Argentina filmikriitikud kuulutasid ka 2019. aasta parimaks režissööriks.

"Ahvid" ("Monos")

Režissöör: Alejandro Landes

Eetris 22. aprillil kell 21.30

Eemal tsivilisatsioonist, kuskil Kolumbia kauges mäestikus, valvab müstiline noorukitest koosnev ja hambuni relvastatud rühmitus ameeriklannast pantvangi ülesandega hoida teda elus. Et suhted värvatute ja pantvangi vahel on sõbralikud, siis ei paista ülesanne kuigi keeruline.

Peagi langeb peidupaik aga relvastatud rünnaku alla ning nii noorukid kui nende pantvang peavad võitlema ellujäämise nimel. Alejandro Landesi võrratu pildikeelega ning erakordsete näitlejatöödega apokalüptiline thriller on võitnud lugematuid parima filmi ja režii auhindu nii siin- kui sealpool Atlandi ookeani, neist eredaimana särab Sundance'i filmifestivali žürii eripreemia.

"Ema"

Režissöör: Pablo Larrain

Eetris 29. aprillil kell 21.30

Noore ekstsentrilise reggaetoni tantsija Ema (Mariana Di Girolamo) abielu koreograaf Gastóniga (Gael García Bernal) leiab lõpu, kui nad ei saa hakkama ühiselt lapsendatud poja Polo kasvatamisega. Lapsest loobunud naise tantsulis-seksuaalne odüsseia isikliku vabanemiseni kulgeb mööda Tšiili sadamalinna Valparaíso tühje tänavaid, kätkedes endas mässu avaliku korra vastu ja arvukaid juhusuhteid. Siiski ei anna Ema alla ‒ tal on plaan, kuidas kõik kaotatu tagasi võita. Film esilinastus 2019. aasta Veneetsia filmifestivali võistlusprogrammis, kus see pälvis noortežürii parima filmi auhinna. Filmi lavastaja Pablo Larraín on ühtlasi ka Tšiili olulisemaid filmi- ja sarjaprodutsente.