Sander Joone "Sierra" pälvis Friedrikstadi animafestivalil peapreemia

"Fredrikstad on mulle südamelähedane festival, sest see oli üks esimesi festivale, kus üldse käisin. Esimesel korral olin seal vabatahtlik, aga juba järgmisel aastal sai minu tehtud film peavõidu, mis oli sürreaalne kogemus. Mul on väga hea meel, et ka "Sierra" žüriile korda läks," kommenteeris Sander Joon.

Praeguseks on "Sierra" valitud enam kui 100 festivali kavva ning võitnud üle 30 auhinna. Auhinnad on tulnud teiste seas festivalidelt nagu Dresden, GLAS, Encounters, Valencia, Animatricks, Turu, Viborg, Animafest Cyprus, Fantoche, Cinekid. Lisaks on "Sierra" võitnud Oscari-kvalifikatsiooni väärilised auhinnad San Franciscost ja festivalilt Palm Springs ShortFest. Hiljuti tõi "Sierra" publikupreemia Ottawast.

Eestis saab filmi taas näha novembris festivalil PÖFF Shorts, kus film linastub rahvuslikus võistlusprogrammis.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.