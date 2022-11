"Sierra" võitis Ameerika filmiinstituudi festivalil parima lühifilmi preemia

Sander Joone lühianimatsioon "Sierra" on sel aastal kogunud preemiaid üle maailma, Ameerika filmiinstituudi loodud festivalil AFI Fest võidetud preemia on aga kolmas Oscari-kvalifikatsiooniga auhind, mille film on võitnud.

"Mänguline ja tabav film, mis jääb saatma ka pärast filmi vaatamist," sõnas žürii Ameerika filmiinstituudi poolt ellu kutsutud festivalil AFI Fest, kus Sander Joone "Sierra" valiti parimaks lühianimafilmiks.

"Filmi Ameerikas saatnud edu on fenomenaalne. Kõik kolm Oscari-kvalifikatsiooniga auhinda on tulnud just sealt. Lisaks ka publikupreemia Kanadast," kommenteeris filmi režissöör Sander Joon. "Eriti tore, et sel korral viibisime samal ajal Oscari-kampaania tõttu Los Angeleses. Pärast ööpäevast lennusõitu oli küllaltki sürreaalne tervitus kuulda, et žürii on otsustanud filmile anda animakategooria peapreemia," lisas Joon.

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all räägib "Sierra" loo oma koha otsimisest ja vanemlikest katsumustest. Eestis saab filmi taas näha 15. novembril festivalil PÖFF Shorts.

"Sierra" on praeguseks valitud enam kui 130 festivali kavva ning võitnud 36 auhinda festivalidelt nagu Ottawa, Dresden, GLAS, Encounters, Valencia, Animatricks, Turu, Viborg, Animafest Cyprus, Fantoche, Cinekid. Oscari-kvalifikatsiooni väärilised auhinnad on lisaks AFI Festile tulnud San Franciscost ja festivalilt Palm Springs ShortFest. "Sierra" on esimene Eesti film, mille on ostnud Ameerika veebikanal The Criterion Channel.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.