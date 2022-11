Sulev Keedus uuest dokumentaalfilmist: igaühel on omad kiiksud

"Võib-olla, kui inimene ise elab oma igapäevast elu, siis see tundubki talle rutiinne, aga kui kõrvalt vaatad, siis igaühel on omad kiiksud," lausus režissöör Sulev Keedus.

"Palju oli ootamatuid ettepanekuid, telefonikõnesid, et tulge tehke seda," rääkis Keedus. Ta tõi näiteks, et ühel hommikul helistas talle külaelanik Hellart, kes kutsus filmima seda, kuidas nad tütrega kulda otsivad.

Režissööri sõnul on kõige olulisem see, et inimesed, kellest filmi teha, oleks iseendale huvitavad ja meeldivad. Keedus tegi filmi kokku neli aastat.

Häda on selles, et inimesed saavad nii tuttavaks sulle, on nagu su pereliikmed ja sa ise oled nende pereliige," kirjeldas ta. "Siis peab kaamera kinni panema, siis ei ole see enam sobilik."

Filmi "Neidsaare hoo peal" saab Tartus PÖFFil vaadata ka kolmapäeval, 16. novembril.