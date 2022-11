Rain Rannu filmist "Lapsmasin": tahtsin rääkida tehisintellektist, mis käitub nagu masin

Saatesarja "PÖFFi kaheksa ja pool" teine osa oli pühendatud laste- ja noortefilmide festivalile Just Film, kus tänavu esilinastub ka Rain Rannu uus mängufilm "Lapsmasin". Režissöör kinnitas, et ta ei teinud tingimata lastefilmi, vaid usub, et linateos sobib hästi nii pere noorematele kui ka vanematele liikmetele.

Rain Rannu ütles, et "Lapsmasin" on üks esimesi taasiseseisvunud Eesti ulmefilme. "Kindlasti mõne unustan ära, aga esimesena meenub kohe "Hukkunud Alpinisti hotell rohkem kui 40 aastat tagasi," tõdes ta ja lisas, et tema värske filmi teemaks on tehisintellekt. "Ma ei teinud seda tingimata meelega lastefilmina ja ta ei ole tehtud tingimata ka täiskasvanute filmina, pigem on tehtud film, mille peategelane üheksa-aastane laps ning mida võib vabalt vaadata nii laps kui ka täiskasvanu."

Sellega Rannu nõus ei ole, et "Lapsmasinat" võiks nimetada ka õudusfilmiks. "Kui sa vaatad, millega tänapäeva lapsed voogedastusplatvormidel harjunud on, siis "Lapsmasinas" midagi šokeerivat ei ole," ütles ta ja lisas, et ta soovis teha filmi, kus tehisintellekt käitub nagu masin, mitte nagu inimene. "Paljud tehisintellekti filmid üritavad teda kujutada võimalikult inimese sarnasena, aga minu tõuge oli just teha filmi, kus ta käitubki just nagu masin ja mis see siis kaasa toob."

Sel aastal saab "Lapsmasinat" näha vaid Just Filmil, kinolevisse jõuab film alles 2023. aastal. "Kindlasti näeb filmi ka teistes riikides, meil on mitmed päris põnevad läbirääkimised käimas."

