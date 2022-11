Raul Esko filmist "Topelt Turbo": pidevalt öeldi, et nii ei tehta ja see on halb idee

Raul Esko kinnitas, et "Topelt Turbo" esitamine BFM-i lõputööna oli väga lõbus, kuna kogu aeg keegi ütles, et nii ei tehta ega pole varem tehtud. "Et see on võimatu ja see on halb idee, aga see pigem andis hoogu juurde," sõnas ta ja lisas, et õpetajad arvasid küll, et miks peaks keegi tahtma teha Hollywoodi-stiilis lõpufilmi. "Aga see oli see, mida me teha tahtsime ja miks me peaksime tegema midagi, mida me ise teha ei taha?"

Ta lisas ka, et raha taha "Topelt Turbo" puhul midagi ei jäänud, kuna neil oli kinnisidee, et see film peab tehtud saama. "Me müüsime oma hinge maha, kõik sõbrad ja pere sai rakendatud mingil moel sinna filmimeeskonda, et olla meile abiks," mainis ta ja tõdes, et just seetõttu saidki nad selle filmi nii suurelt ette võtta. "Ma värbasime kooli peaaegu kogu enda kursuse ja nooremate kursuste lemmikumaid õpilased endale appi, iga päev oli platsil ligi 50 inimest."

Filmis teeb kõrvalosa ka Erik Orgu, kes heidab filmis nalja ka enda kringli-juhtumi üle. "Erik oli tõepoolest hea universumi kingitus, me ei arvanud, et temaga nii lõbus saab olema," ütles ta ja lisas, et neil oli salapärane kõhutunne, et ta võiks olla hea näitleja. "Pakkusime talle välja ja ta oli väga meelitatud."

"Topelt Turbo" on vendade Eskode sõnul ka mõneti ood "Kiiretele ja vihastele", eriti sarja esimesele ja kolmandale filmile. "Need on tõesti meie lemmikfilmid, eriti meeldis just see salajaste kiirendusvõistluste aspekt," ütles Raul. Romet Esko lisas, et kuigi nad kasutavad ära paljusid "Kiirete ja vihaste" klišeesid, siis on nende filmimaailm ikkagi väga tagurpidi pööratud versioon.

"PÖFFi kaheksa ja pool" on ETV2 eetris neljapäeval kell 19.40.