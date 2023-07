Galerii: algasid Raul ja Romet Esko debüütmängufilmi "Mind on kaks" võtted

Laupäeval algasid Tallinnas kaksikvendade Raul ja Romet Esko täispika debüütmängufilmi "Mind on kaks" võtted. Tallifornia produtseeritud noortefilm räägib kaksikutest filmitegijatest, kes asuvad tegema maailma parimat filmi kaksikutest.

Pealtnäha komöödiline eneseleidmise lugu on segu päris elust inspireeritud mälestustest ning filmilikust maailmapildist. Vendadest filmitegijate sõnul näitavad nad filmis endast enneolematult ausat kuvandit.

"See on dokumentaalne kokteil isiklikest mälestustest, nooruslikust julgusest, naiivsusest ja autentsetest emotsioonidest" märkis filmi produtsent Rain Rannu.

Esko vendade huvi filminduse vastu sai alguse lapsepõlves, kui ema kinkis neile videokaamera, millega Raul ja Romet hakkasid märulifilme lindistama. Vendade lühidokumentaalfilm "Välguga löödud", mis räägib nende varalahkunud sõbrast ja räpparist Mängupoi$$ Kärust võitis 2020. aasta PÖFF-il parima lühifilmi auhinna. Möödunud aastal said Eskod valmis lühifilmi "Topelt Turbo".

"Mind on Kaks" filmis astuvad lisaks Raulile ja Rometile üles Märt ja Priit Pius, Rain Tolk, Mirtel Pohla, Reimo Sagor, Amand Hermiine Künnapas, Lil Till, Reket ja paljud teised.

Filmi stsenaristideks ja režissöörideks on Raul ja Romet Esko, operaator on Toomas Tatar, kunstnik Paul Henrich Daude ning produtsendid on Rain Rannu, Tõnu Hiielaid ja Kirill Volkov.

Film jõuab kinodesse 2024. aastal.