Vennad Eskod välismaale õppima minemisest: lubasime presidendile, et tuleme tagasi

Kuigi film sai valmis vändatud eelmise aasta suvel ning jõudis esimest korda kinoekraanile eelmisel reedel, siis hetkel seda ühestki kinokavast ei leia. Vennad põhjendasid valikut sellega, et kuna nad soovivad filmi saata eri festivalidele, ei soosita seda, kui film on laiemale publikule varem kättesaadav olnud.

Selleks, et film saaks valmida, kogusid režissöörid Hooandja kaudu raha, mis kataks filmikulud. Kui esialgne eesmärk 5000 eurot üheksa päeva jooksul täis sai, otsustati eesmärki duubeldada ning kokku annetati filmitegijatele üle 10 000 euro. Siiski ei piisanud ainult hooandjate ja sponsorite toetusest ning filmi eelarve läks lõpuks ikka lõhki. "Me pidime veel umbes kolm muusikavideot ja kolm reklaami tegema, et ära klappida see, mille me lõhki ajasime," kirjeldasid nad.

Kuna "Topelt turbo" on loodud tudengifilmina, ei saa keegi selle tegemise eest palka. Vennad naljatlesid, et kuna nad on ühe suve Ameerikas raamatuid müünud, on nad oma ideede müümiseks omandanud head müüginipid ning enamasti piisab vaid ühest telefonikõnest, et soovitud osatäitja oma projekti saada. "Tuleb öelda, et ainult sina oled see, kes selle rolliga hakkama saab," kirjeldasid nad.

Sel suvel lõpetasid Eskod Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi ning septembris sõidavad nad Londonisse, kus hakkavad MetFilm koolis magistriharidust omandama. "Lubasime presidendile, et me tuleme tagasi," naersid nad.