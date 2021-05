Filmikaksikud Eskod: meie unistus on Ameerikasse jõuda

Filmimaailmas laineid löövad kaksikud Raul ja Romet Esko ehk Eskobros rääkisid kultuurisaates "OP", et nende soov on pärast kooli lõpetamist teha üks täispikk film ning siis suunduda Ameerikat vallutama.

Kaksikvennad Raul ja Romet Esko on alles 22-aastased ning lõpetavad Balti filmi- ja meediakoolis bakalaureuseõpet, kuid ometigi on nad juba võitnud PÖFF-i lühifilmide konkursi ja saanud kultuurkapitali aasta noore filmitegija aastapreemia.

Näib, nagu oleks vennad lahutamatud. "Vahel ikka tüütab ära, kui oleme kogu aeg koos, aga tundub, et oleme kahekesi supertiim," rääkisid nad. "Teeme vahepeal kahekesi nelja mehe töö ära, sellepärast oleme kasulikkuse mõttes koos kogu aeg."

Tõepoolest, vennad teevad oma filmides tihti kõike korraga, nii kaamera ees kui taga. "Viimasel ajal oleme saanud rohkem operaatoreid appi ja tundub, et meeskonnad lähevad aina suuremaks ja on rohkem vabadust," tõdesid nad.

Töö ei ole märkamatuks jääänud ei filmipublikule ega ka tähtsamatele filmimaailma inimestele. "Mingid fännid on, kellele meeldib see veider kraam, mida teeme, see on äge."

Erilist tähelepanu pälvis nende dokumentaalfilm "Välguga löödud", mis rääkis vendade sõbrast Brandonist, keda nüüdseks enam meie seas pole. Selle eest pälvisid Eskod PÖFF-il rahvusliku võistlusprogrammi parima filmi tiitli ja ka PÖFF-i publiku lemmiku auhinna. "See film tiirutab festivalidel ja käis isegi LA-s Oscaritel," rääkisid nad.

Nad tunnistavad, et see on suund, kuhu nad ise tahavad minna. "Ameerika on küll unistus, sinna tahaks jõuda. Võib-olla teeme ühe täispika filmi Eestis ja siis lähme. Täiendame portfooliot, et oleks pehmem maandumine sinna tööstusesse. Võiks olla vähe paksem nahk, et seal läbi lüüa," tunnistas Raul.

Hetkel on neil käsil film "Topelt turbo", mille võtted algavad augustis, aga kõvasti eeltööd on selleks vaja teha juba praegu.

"See on üks eepiline actionfilm," rääkisid nad. "Filmi peategelased on salaagentidest kaksikõed, kes vannuvad linna õhku lasta, kui keegi veel nende nimed sassi ajab."

Vabal ajal teevad vennad ka muusikavideoid ning on ka selles vallas hinnatud, olles teinud video näiteks Heleza ja Villemdrillem loole "tundnud nii" ja Jüri Pootsmanni loole "Magus melanhoolia". "See on lahe hobi," selgitas Romet. "Kui mõtleme, et lahe oleks auto põlema panna, siis saame seda teha."

"Muusikavideod on hea platvorm, kus katsetada mingeid asju," lisas Raul. "Meie stiil ongi see mitmekülgsus, et võime ükskõik, mida teha."

"Alati on vajadus tõestada ennast ja kui kahekesi teeme midagi, siis me paneme kahekesi ühte asja kaks mõttelaadi kokku. Sellepärast see tulebki nii veider vahepeal, sest kaks tüüpi on teinud ühte asja," selgitas Romet.

Lisaks filmide ja videote tegemisele naudivad kaksikud ka joogat. Vahepeal harrastatakse ka võitluskunste, milles kunagi väga ambitsioonikad oldi. "Käisime Tais laagris ja tegime võimsal areenil mõned fight'id, aga pärast seda otsustasimegi pigem filmikooli kasuks, sest see võitlejaelu on päris keha hävitav." Vanast hobist võeti aga kasulik endaga kaasa - tänu nendele oskustele oskavad nad filmides kaklusstseene lavastada.