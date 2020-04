Väljavalituks osutusid:

"Ikoonid ekraanil", idee autor Sander Lebrecht

"Pesupäev", idee autor Jaan Tootsen

"Nägu ja heinamaa", idee autor Jaan Tootsen

"Surmatants", idee autorid Andres Tenusaar ja Andres Laansalu

"Mälestuspäev", idee autor Andrus Tuisk

"Mida ma ometi tegin?", idee autor Urmas Reisberg

"Ninja kaksikud teisest dimensioonist", idee autorid Raul Esko ja Roomet Esko

"Punane raamat", idee autor Edina Csüllög

"Kuidas muru kasvab", idee autor Anti Naulainen

"Tähistaevas", idee autor Katrin Tegova

"Leping", idee autor Ave Taavet

"Poiss, tüdruk ja kevad", idee autorid Andres Keil ja Madis Reimund

"Taevas, tule appi", idee autor Meelis Muhu

"Disko", idee autor Jaak Kilmi

"Õppevideo", idee autor Kristin Kalamees

Konkursi eesmärk oli luua filmitegijatele täiendav võimalus, kuidas kriisiolukorda loominguliselt jäädvustada, teostada kiirelt lühiformaati sobivaid ideid või pöörata tähelepanu digivahendite pakutavatele uutele võimalustele. Konkurss oli avatud kõigile žanritele ning andis võimaluse leevendada ka filmitegijate keerulist majanduslikku olukorda. Ideekavandite esitajad jäid žüriile anonüümseks kuni lõpliku valiku väljakuulutamiseni.

Konkursi žürii liikmed olid Filipp Kruusvall, Mikk Rand, Peep Pedmanson ja Mirjam Mikk.

Žürii esimehe Filipp Kruusvall sõnul on konkursile laekunud tööde suur arv väga positiivne üllatus. "Rõõmustav, et vaatamata filmivaldkonnale halvavalt mõjuvale kriisile on filmitegijate meeled ärksad ning niivõrd paljud autorid on keerulisel ajal kirja pannud tõeliselt leidlikud filmiideed."

Kruusvalli sõnul on kiirkonkurss omamoodi eksperiment, mis on teostatud väga operatiivselt ning erandlik on ka see, et konkurss on mõeldud korraga kõigile filmiliikidele.

"Ideid laekus kõigist filmižanritest ning esindatud olid ka nende mängulised kombinatsioonid. Lõpliku valiku hulgast leiab nii dokumentaal-, anima- kui ka mängufilmi žanrisse kuuluvaid tulevasi ülilühifilme. Nii mõnigi neist kasutab julgelt ja eksperimenteerivalt ka virtuaalmaailma kujutamist. Valikust leiab nii otsesemalt koroonakriisist jutustavaid kui ka leidlikke universaalse sõnumiga lugusid."

Iga 1-minutilise filmi eelarve on 1000 eurot ning filmid peavad valmis olema hiljemalt 15. juuniks 2020. Valmivate lühifilmide väljundiks saab nii tele-eeter kui ka sotsiaalmeedia. Samuti kasutatakse neid hariduslikel eesmärkidel.