Teist korda toimuval ülilühifilmide konkursil valiti välja 13 ideekavandit

Väljavalituks osutusid:

"Eastern", idee autorid Maria Uppin ja Robi Uppin

"Maitse elu", idee autor Urmas Reisberg

"Suur põgenemine", idee autor Raul Viitung

"Mets paberil", idee autor Krista Jutt

"Tihumeeter", idee autorid Martti Helde ja Mattias Veermets

"Uus-Meremaale", idee autor Aleksandr Heifets

"Elu on lill", idee autor Aleksandr Heifets

"Vigade parandus", idee autor Kristin Kalamees

"Kodused toidud", idee autor Edina Csüllog

"Davai, igrajem!", idee autor Taavi Arus

"Unejutt koerale", idee autor Katri Rannastu

"Lask", idee autor Piibe Kolka

"Kihnu neiu", idee autor Vaiko Edur

Konkursi žürii liikmed olid Mikk Rand, Peep Pedmanson, Filipp Kruusvall ja Mirjam Mikk. Žürii esimehe Mikk Ranna sõnul valdas konkurssi nii-öelda "teistkordse toimumise" kompleks. "Eelmisel aastal laabus kõik kiiresti ja sujuvalt ning lõppkokkuvõttes valdas siis eufoorilise õnnestumise tunne, nüüd oli samuti väga rõõmustavaid ja täpselt nägemust kirjeldavaid ideid, kuid samas oli näha ka palju lohakat üldsõnalisust ja pealiskaudsust.

Iga üheminutilise filmi eelarve on 1000 eurot ning filmid peavad valmis olema hiljemalt 1. juuniks 2021. Valmivaid lühifilme kasutatakse hariduslikel eesmärkidel, peale valmimist on need vabalt kättesaadavad voogedastusplatvormidel või levitatavad sotsiaalmeedias.