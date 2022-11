Tiina Lokk: Eesti film on suurte festivalide radaritelt kadunud

Esmaspäeval alustab ETV2 eetris neljaosaline saatesari "PÖFFi kaheksa ja pool", mis aitab orienteeruda Pimedate Ööde filmifestivali rikkalikus ja mitmetahulises kavas. Avasaates sõnas Tiina Lokk, et Eesti filmis on toimunud huvitav nihe, kus Apollo toodetud linateoste tase on tõusnud ning autorikino on muutunud tasapaksuks.

Tiina Lokk sõnas, et Eesti film sai koroonaviiruse tõttu kannatada. "Kui mitte milleski muus, siis vähemalt filmide valmimistähtajad lükkusid edasi, eks see on üks paras segadus olnud," ütles ta ja lisas, et tõsisem probleem on aga hoopis selles, et Eesti film on tõsisemalt rahvusvahelistelt festivalide kadunud. "Festivalidel on A- ja B-kategooriad, aga Eesti film pole eriti enam B-kategooria festivalide külaline."

"Tegelikult on toimunud kummaline nähtus, mille peale ma olen üritanud väga palju mõelda, mis on selle taga, aga ma pole seda veel välja mõelnud," tõdes Lokk ja selgitas, et juhtunud on see, et Apollo kino toodetud filmid on oma kvaliteedilt kõvasti tõusnud ning huvitav ja värske autorikino on tasapaksuks läinud.

"Kohalik kino vaevlev täna ka selles, et meil on väga palju kaastootmisfilme, mis toob huvitavad ideed, kogemused ja inimesed ning meie oma tehniline personal saab tööd, aga see on tõstnud ka eelarved kõrgemale, mistõttu jäi nii mõnigi dokumentaal ja mängufilm valmimata, kuna nad ei saanud järeltootmist teha, kuna kõik head spetsialistid olid seal, kus maksti rohkem," mainis ta.

Selles valguses pidi ka Lokk tõdema, et tänavu ei kvalifitseerunud ükski Eesti film PÖFF-i põhivõistlusprogrammi. "Mulle heideti ka ette, et kuidas sa siis Eesti film ei võta, sinust sõltub see, aga kui ma oleksin selline juht, kes sõidaks üle ja ütleks, et see jääb, siis ma kaotaks oma meeskonna ja ma ei tee seda sellisel kujul," rõhutas ta ja lisas, et olid ajad, kus me olime eri festivalide võistlusprogrammides, aga tänaseks on Eesti film suurte festivalide radaritelt kadunud.

"Tuleb aru saada, et nii aus nagu mina saab olla ainult inimene, kes armastab Eesti filmi väga palju," kinnitas Lokk ja lisas, et Eesti filmil on fantastiline tulevik, kuid tuleb leida lahendus, kuidas uuesti festivalide radarile pääseda.

"PÖFFi kaheksa ja pool" on ETV2 eetris 14., 15., 17. ja 18. novembril kell 19.40.