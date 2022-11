Poola filmitegija Krzysztof Zanussi pälvis PÖFF-i elutööauhinna

Pimedate Ööde filmifestivali teise tänavuse elutööauhinna laureaat on Poola filmi grand old man Krzysztof Zanussi.

Zanussi on filmikunsti intellektuaalse, filosoofilise suuna esindaja, kes tegeleb oma loomingus individuaalse vabaduse, surma ja jumalaga. Tema kangelased seisavad moraalsete dilemmade ees ja peavad vastu seisma ahvatlusele mitte reeta oma ideaale.

"Kunstnik ei kuulu kellelegi, aga tema kunst kuulub kõigile" ja "Eluks ei ole olemas retsepti, välja arvatud see, et hing ei ole müüdav," on kaks kuulsat tsitaati, mis Zanussile on omistatud ja mis võtavad kokku tema kunstnikukreedo.

Ta on rohkem kui 40 filmi autor, tema tuntumate tööde hulka kuuluvad "Rahuliku päikese aasta", mis võitis 1984. aastal Veneetsia festivalil Kuldlõvi, "Konstant", mis sai 1980. aastal Cannes´i festivalil eriauhinna, samuti "Kristalli struktuur" (1969), "Pereelu" (1970), "Kaitsevärvid" (1977), "Spiraal" (1978) ja "Imperatiiv" (1982).

Zanussi on ka Euroopa filmiakadeemia kaasasutaja ja ühe maailma tuntuma, Łódźi filmikooli kauaaegne õppejõud.

PÖFF-il jõuab ekraanile ka Zanussi viimane film "Ideaalne number".