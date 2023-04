Mais jõuab kinolinadele Rain Rannu mängufilm "Lapsmasin"

Režissöör Rain Rannu sõnul on "Lapsmasin" lugu nässu läinud tehisintellektist. "Film on mõeldud vaatamiseks nii noortele täiskasvanutele kui ka nende vanematele. See on üks esimesi mängufilme, mis mõtestab viimase poole aasta jooksul laineid löönud AI meeletut arengut ja sellega kaasnevaid ohte," sõnas ta.

Filmi ilmestavad esmakordselt tehisintellekti kaasabiga loodud visuaalsed efektid.

"Lapsmasinas" löövad kaasa Johann Urb, Anna Elisabeth Leetmäe, Priit Pius, Ivo Uukkivi, Tom Urb jt. Filmi operaatoriks on Ants Tammik, filmikunstnik on Krete Tarkmees ja helilooja on Bert On Beats.