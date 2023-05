Rannu: "Lapsmasin" on ilmselt üks viimaseid AI-teemalisi filme, mis pole kirjutatud AI kaasabil

Esmaspäeval esilinastuva ulmefilmi "Lapsmasin" režissöör Rain Rannu ütles ERR-ile, et kuigi film on üles võetud juba kolm aastat tagasi, on seal käsitletavad teemad endiselt piisavalt täpsed, et neid on ajakohane ka praegu vaadata.

Režissöör Rain Rannu selgitas, et tehisintellekt on teda juba pikka aega paelunud. "See lugu sai alguse juba kümme aastat tagasi, kui ma hakkasin seda filmi esimest korda oma peas välja mõtlema, kirja sai ta pandud neli-viis aastat tagasi ja filmitud kolm aastat tagasi, kui tehisintellektist teab mis palju ei räägitud," mainis ta ja lisas, et seetõttu on tal ka väga hea meel, et film tuleb kinodesse ajal, kui AI-st väga palju räägitakse.

"Tegemist on antud juhul ka ühe viimase AI-teemalise filmiga, mis ei ole kirjutatud AI kaasabil," nentis Rannu ja rõhutas, et teemad, mida film käsitleb, on üsna ajatud, millest AI-teadlased on rääkinud juba 10-20 aastat. "Nüüd alles on need teemad rahva teadvusesse jõudnud, aga need on endiselt piisavalt täpsed, et neid on ajakohane ka praegu vaadata."

Ise näeb Rannu selle filmi publikuna nii lapsi, noori kui ka täiskasvanuid. "Olen väga tugevalt üritanud kokku panna teemasid, mis on lastele huvitavad ja õpetavad ning teemasid, mida ka täiskasvanu saab vaadata, seega ma väga loodan, et seda tulevad vaatama pered," selgitas ta ja lisas, et kinodesse on oodatud vaatajad alates 10. eluaastast.

Suur osa "Lapsmasinast" on ingliskeelne, mis annab Rannu sõnul juurde autentsust. "Film rajaneb väga palju minu enda kogemusel Silicon Valley'st, kus sellised tuumikrühmad toimetavadki, kus on inimesi võib-olla Eestist, Aasiast ja Ameerikast, aga nad tegelevad ühe tehnoloogia kallal ja räägivad oma vahel inglise keeles."

Oma filmidesse soovib Rain Rannu panna alati sisse oma isiklikku kogemust, kuid püüab seejuures puudutada ka teemasid, mis kõnetavad laiemat publikut. "AI on kindlasti selline teema."