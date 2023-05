Bert on Beats avaldas "Lapsmasina" filmimuusika albumi

Mullu Just Filmil esilinastunud Rain Rannu ulmefilmi "Lapsmasin" muusika tegi Bert on Beats, nüüd ilmus filmimuusika album ka digiplatvormidel.

Artistinime Bert On Beats all tuntud helilooja Bert Prikenfeld lausus, et "Lapsmasina" muusika loomisel inspireeris teda nii lugu kui ka filmi läbivad elemendid: raba ja tehnoloogia. ""Lapsmasina" tegevus toimub vastandlikes keskkondades – kui film algab looduskaunis ürgses rabas, siis suur osa tegevusest leiab aset rappa ehitatud salajase AI-operatsiooni keskmes olevas punkris, mille keskkond on kohati väga moodne, kunstlik ja techno."

Helilooja kasutas "Lapsmasina" muusika põhiteemat erinevates variatsioonides, näiteks lood "Child Machine" ja "Cleanest Bunker In The Universe" on üks ja sama lugu erineva lõpptulemusega. "Viimases variatsioonis tegin koostööd Eesti andeka jazz-viiuldaja Ingrid Hageliga, kes mängis enamuse viiulitest ka loos "Priscilla"," rääkis Prikenfeld ja tõi välja ka loo nimega "Marlon", milles mängib oud-nimelist instrumenti ja osaliselt laulab Süüriast pärit muusik Obaida Alsulaiman.

"Lapsmasina" maailmaesilinastus toimus eelmise aasta novembris PÖFFi noorte- ja lastefilmide festivalil Just Film. Aprilli viimastel päevadel Haapsalus toimunud õudus- ja fantaasiafilmide festivalil HÕFF valis "Lapsmasina" parimaks Eesti žanrifilmiks. Eesti kinodes on film alates 12. maist.