Andrei Liimets: Rain Rannu on "Lapsmasina" ajastusega kümnesse pannud

Esmaspäeval esilinastub Rain Rannu värske ulmefilm "Lapsmasin", mis on varem linastunud ka Just Filmil ja HÕFF-il. Filmikriitik Andrei Liimets tõdes, et film on segu erinevatest žanritest, mis töötab kohati filmi kasuks ning vahel ka kahjuks.

"Rain Rannu on üks huvitavamaid lavastajaid olnud Eesti filmimaastikul, sest ta pole tavaline õppinud lavastaja, vaid ta on teisest eluvaldkonnast tulnud ja vaatab filmivaldkonda veidi teise pilguga ning teeb filme teemadel, mis ta on talle omased, mille ta on ärisektorist kaasa võtnud," sõnas Andrei Liimets ja tõi välja, et Rannu on võtnud ette teemad, mis muidu ilmselt Eesti filmi ei jõuakski.

Liimetsa sõnul tuleb möönda, et Rain Rannu on "Lapsmasina" ajastusega kümnesse pannud. "Ainuüksi selle filmi teema peaks paljude tähelepanu köitma, sest ChatGPT on olnud viimase poole aasta jooksul üks põhilisi teemasid, millest kõik räägivad, see film mõtleb veel natukene edasi ja uurib, kuhu need keelemudelid võiks jõuda, kui arvuti päriselt teadvuse saavutab ja inimest igas mõttes ületama hakkab."

"Film tõstatab päris huvitavaid teemasid selles osas ning töötab natukene ka hoiatusfilmina, täiesti teadlikult ja tahtlikult on Rain Rannu pannud filmi lõppu rääkima ka Jaan Tallinna, kes on maailmas üks esikõnelejaid olnud vastutustundliku tehisintellekti arendamise teemadel," mainis ta.

Kuigi mullu linastus "Lapsmasin" Just Filmil, siis Liimets seda laste- või noortefilmiks ei pea. "Ta natukene põrgatabki kaks eri filmi kokku, ühelt poolt on see ühe väikese tüdruku lugu, kes rabamatkal putku paneb, kaduma läheb ja satub ühte punkrisse, aga seal toimuv on juba märksa kõhedam lugu korporatiivsest ahnusest ja jumalakompleksist," selgitas ta ja kinnitas, et film võiks igale eale sobida, aga kindlasti ei ole see lastefilm, kuna seal on ka tumedamaid toone

"Lapsmasin" ongi Liimetsa sõnul erinevate žanrite segu. "See töötab kohati filmi kasuks ja vahepeal natukene ka kahjuks, Rain Rannu on seni võtnud šnitti B-filmidest ja teinud neid selge rõõmuga, mõtlemata liialt filmikonventsioonidele, seni on see tema filmides väga hästi toiminud, aga "Lapsmasina" tõsisemate teemade puhul see nn rebitud servadega stiil ei tööta nii hästi."