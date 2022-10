Just Filmi lastefilmide võistlusprogrammi kuuluvad Raagi ja Rannu uued filmid

Just Filmi seekordses filmiprogrammis on linateoseid muuhulgas Austraaliast, Brasiiliast, Argentinast, Egiptusest ja Iisraelist. Kolme filmi puhul on tegu maailmaesilinastusega, kolme puhul rahvusvahelise esilinastusega ning 16 filmi jõuavad esmakordselt Baltimaade publiku ette.

Rahvusvahelises lastefilmide võistlusprogrammis võistleb Just Filmi grand prix´le üheksa filmi, nende seas ka Eesti, Luksemburgi, Soome, Leedu ja Läti koostöös valminud Ilmar Raagi lastefilm "Erik Kivisüda" ning Rain Rannu lastefilm "Lapsmasin".

Rahvusvahelises noortefilmide võistlusprogrammis on 11 filmi, mis Just Filmi programmijuhi Mikk Granströmi sõnul näitavad ilmekalt, milliste väljakutsetega tänapäeva noor toime tulema peab. "Vahel on need väljakutsed isegi täiskasvanutele liiast, rääkimata siis noortest endist. Võistlusprogramm annab suurepärase sissevaate nii tänapäeva noorte maailma kui ka filmiloo jutustamise imelisse kunsti," ütles ta.

Noortefilmide võistlusprogrammi hindab peale noortežürii ka kolmeliikmeline rahvusvaheline žürii, kes annab välja ka grand prix`.

Pimedate Ööde filmifestivali noorte- ja lastefilmide festival Just Film toimub tänavu 11. novembrist 27. novembrini.