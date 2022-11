Raag: ma ei leidnud end "Erik Kivisüdame" stsenaariumist esialgu üles

"Erik Kivisüdameni" jõudis Raag produtsendi Riina Sildose vahendusel, kes talle Livia Ulmani ja Andris Feldmanise kirjutatud stsenaariumi lugeda andis. "Möönsin, et see oli huvitav, aga ma ei leidnud kohe iseennast üles. Läks vist terve aasta, mille käigus stsenaariumit ringi kirjutati, kuni ühel hetkel nägin seal seda sädet, mis mind kõnetama hakkas," meenutas Raag.

Režissöör selgitas, et lastefilme saab teha kahel moel. "Üks on selline, kus täiskasvanud nämmutavad teema nii peeneks ära, et see muutub lastele ka ebahuvitavaks. Kui ma olin 10-aastane, siis mulle ei meeldinud need väga lihtsustatud ja moraliseerivad lood, kus lõpuks öeldi, et see kõik on unenägu ja midagi taolist ei ole olemas. Maagia oli sellest loost võetud," rääkis ta.

"Teisest küljest kui ma võtan Harry Potteri, siis see räägib selle poisi seiklustest võlurite koolis, aga samal ajal on seal tasutaks see, et tema vanemad on tapetud ja ta ei saa sellest traumast kuidagi üle. Kogu see seeria räägib vanemateta kasvava poisi traumast," tõi Raag välja.

Režissöör selgitas, et kuigi tema filmi peategelane Erik oma perekonda kaotanud pole, on filmis kindlasti üks teine tasand, mille puhul tekivad lastel küsimused, miks ta nii tegi. "Mulle meeldib, kui pärast filmi tekivad küsimused, mida on võimalik arutama hakata. Ka selles filmis pole kõik asjad 100 protsenti lõpuni seletatud," märkis ta.

"Targa raamatu lugemine ei tee kedagi targaks. Targast raamatust mõtlemine on see koht, kust tarkus algab," usub Raag.