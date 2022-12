Kultuurisaate "Plekktrumm" külaline on järgmisel nädalal Ilmar Raag.

Lõppevat aastat jäävad rõhuma sõjasündmused, mis koormanud inimeste meeli ja südameid. Milliseid lugusid peaks keset pimedust jutustama kinokunst?

"Plekktrummi" külaline on hiljuti linastunud koguperefilmi "Erik Kivisüda" lavastaja Ilmar Raag. Saade on eetris esmaspäeval, 19. detsembril kell 21.30 ETV2-s. Saatejuht on Joonas Hellerma.