Kriitik: "Erik Kivisüda" ehmatab lapsed ja vanemad nii ära, et nad lihtsalt peavad sellest rääkima

Tänasest jõudis Eesti kinodesse Ilmar Raagi uus lastefilm "Erik Kivisüda", mis on inspireeritud Sass Henno romaanist "Mereröövlimäng". Filmi südames on pealtnäha lustlik piraadiseiklus, kuid selle taustal räägitakse lahti palju sügavam ja traagilisem lugu.

"Erik Kivisüdame" eelarve on neli miljonit eurot, mis teeb sellest ka kõigi aegade kallima Eesti mängufilmi, mis valmis koostöös Läti, Leedu, Ukraina, Luksemburg ja Soome tegijatega.

Režissöör Ilmar Raag sõnas, et kuigi Eesti kontekstis on eelarve väga suur, siis Skandinaavia mõistes on see pigem väike. Kuigi pühapäeval toimunud esilinastusele läks Raag vastu suure õhinaga, seisis ta siiski silmitsi ka sisemise dilemmaga.

"See esilinastuse päev oli mulle mitmes mõttes elu õnnelikum päev, kui samal ajal ei oleks sõda Ukrainas. Ma mitu korda küsisin iseendalt, kas ma saan sellise filmi üle rõõmu tunda samal ajal, kui tragöödia on nii ligidal ning omal kummalisel kombel leidsin nii filmis, iseendast kui ka paljude sõprade vaimses seisundis ühiseid jooni," rääkis Raag "Aktuaalsele kaamerale".

Ta lisas, et film räägib tragöödiast ja sellest läbitulekust, lootusest, et me jõuame teisele poole. "See lootus, et me jõuame teisele poole seda jama, on ühine nii "Erik Kivisüdamele" kui ka sellele, mis praegu Ukrainas toimub."

Filmispetsialist Jaak Lõhmus kinnitas, et Eestis on läbi aegade nii vähe lastefilme tehtud ning juba ainuüksi see paneb teda rõõmustama, et üle kümne aasta on meil valminud üks noorematele vaatajatele mõeldud linateos. Küll aga peaksid lapsed vaatama tema sõnul filmi just koos oma vanematega.

"Selleks see film ongi, et vanemad ja lapsed omavahel suhtleksid ja seletaksid, jumalale tänu, kui see juhtub, sest siis on kõik õigesti tehtud. Mida me näeme: laps vahib mobiili, ema ja isa vahivad mobiili, aga nüüd nad on selle filmiga niimoodi ära ehmatatud, et nad peavad hakkama omavahel rääkima," selgitas Lõhmus.

"Erik Kivisüdame" peaosas mängivad Herman Avandi ja Florin Gussak, kõrvalosades astuvad üles Juhan Ulfsak, Laura Peterson-Aardam, Kristjan Sarv ja paljud teised. Stsenaristid olid Livia Ulman ja Andris Feldmanis.