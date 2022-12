Erik Kivisüdant kehastav Herman Avandi: olen kriitikaks valmis

Ilmar Raagi uues lastefilmis "Erik Kivisüda" nimiosatäitjat kehastav Herman Avandi rääkis Klassikaraadio saates "Delta" filmi esilinastuse järel, et on kriitikaks, mis ei ole sõimamine, valmis.

Avandi, kes on kaasa teinud ka teatrilavastustes, sõnas, et teatri ja filmi suurim vahe on see, et filmi tehes võib mõni koht sassi minna, sest selle saab kohe uuesti üles võtta. "Teatris mängitakse lavastust mitu korda ja siis sa saad arenda läbi mitme etenduse. Filmi tehes öeldakse sulle kohe, mida sa valesti tegid, ning siis sa pead kohe õigesti tegema," täpsustas ta.

Noor näitleja rääkis, et filmist õppis ta enim seda, et tundeid ei tohi endale hoida. "Erik ütleb, et tal on kivist süda, mida tal tegelikult ei ole, kuid ta ise usub seda ja seepärast ta oma tundeid varjabki. Seda ei tasuks teha, sest see on vaimsele tervisele ebatervislik," märkis ta.

Filmi tehes jagasid Avandile õpetussõnu professionaalsed näitlejad, näiteks õpetas Juhan Ulfsak noorele näitlejale, et pigem teha rohkem kui vähem. "Filmi tehes on palju lihtsam võtta oma reaktsioone maha, kui et juurde panna. Alguses mängi nii üle, kui saad, ja siis sulle öeldakse, et võta maha. See on palju lihtsam."

Hermani isa, näitleja Märt Avandi veel poja filmi näinud pole. Küll aga on kahel korral kinoekraani ette jõudnud tema ema. "Tema ikka ütles, et ma olin väga tubli, film oli väga lahe ja nuttis," kirjeldas ta, kuidas ema poja esimesele filmile reageeris.

Kuigi Hermani ema jaoks oli film pisarakiskuja, siis teda ennast see nutma ei ajanud. "Ma ei ole mitte kunagi filmide ajal nutnud. Ma vaatasin "Titanicut" kaks korda ja siis ka ei nutnud. Küll aga see oli väga kurb film, ma nõustun," märkis ta ja lisas, et samuti ei ajanud "Erik Kivisüda" teda ka naerma. "Ma ise tean, mis seal juhtub, aga ma saan aru, miks teised naeravad."

Filmi režissööri Ilma Raagi kohta jätkub Avandil vaid kiidusõnu. "Ta aitab alati, kui sul midagi võtteplatsil valesti läheb. Ta on väga otsekohene ja lihtsalt tore."

Tehtud koostöö eest kinkis Avandi Raagile enda meisterdatud piraadilaeva. "Ehitasin selle juba mitu aastat tagasi ajal, mil film pidi tegelikult välja tulema, aga siis tulid erinevad rahastusprobleemid ja koroona, mistõttu seisis see mul kapi otsas. Nüüd, kui lõpuks film esilinastus, võtsin selle kaasa ja kinkisin selle austatud režissöörile," rääkis ta.

Teisipäeval esilinastub film Avandi kodulinnas Pärnus. Näitleja tunnistas, et teadmine, et tema sõbrad ja klassikaaslased võivad filmi vaatama minna, on hirmutav, sest ta ei tea, mida filmist arvatakse. "Samas on see kindlasti tore, sest ma saan kuulda oma sõprade ja tuttavate arvamusi sellest filmist," sõnas ta ja lisas, et kriitikat ta ei pelga.

"Kui see kriitika ei ole sõimamine, olen selleks muidugi valmis. Ma kritiseeriks ka iseennast, sest filmi vaadates sain aru, et oleksin võinud midagi teistmoodi teha," tõdes ta.

Tulevikus soovib Avandi veel filmides kaasa lüüa. "Järgmine film võiks olla midagi hoopis teistsugust. Mitte seetõttu, et mulle see žanr ja film ei meeldinud, vaid ebahuvitav oleks mängida väga sarnases filmis, kus ma olen juba ühe korra olnud."