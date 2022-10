Poolas toimus Ilmar Raagi filmi "Erik Kivisüda" maailma esilinastus

Režissöör kinnitas, et esimese linastuse põhjal mõistis ta, et teemad tema värskes filmis on päris tõsised ja kuigi lapsed küll mõne koha peal naersid, vaatasid nad filmi tähelepanelikult ja mõtlikult.

Samuti rääkisid Raagiga linastuse järel mitmed vanemad, kes ütlesid, et peavad lastele filmi kodus veel täpsemalt lahti rääkima.

Ilmar Raagi kogupere fantaasiafilm "Erik Kivisüda". Autor/allikas: pressimaterjalid

"Ühest küljest film sai näidatud ja see on väga hea, sest oodatud oli väga kaua, aga teises küljest oli tegemist lastefilmide festivaliga ALE kino, kus ma olen juba käinud filmiga "Klass"," rääkis Raag "Aktuaalsele kaamerale".

"Eestlasi sinna väga oodati, aga samal ajal, mis me oskame öelda, sest omamoodi oli see keeruline, kuna Poolas loetakse poolakeelset teksti kogu muule filmihelile peale ja see oli omamoodi sürreaalne kogemus," tõdes Raag.