Kiievi lähedal filmitakse üles Ilmar Raagi uut põnevussarja

Müstiliste elementidega põnevussari hargneb kahe erineva aja, 90. aastate alguse ja tänapäeva vahel. Eestist alguse saav lugu jõuab niite pidi Ukrainasse.

"Ma mängin noort Ivani 90-ndatest, kes tuli Kiievist Tallinna ja sattus Piisoni jõuku.

Seal kohtab ta oma sõpra Vladi, kellega oli koos sõjaväes Krimmis ning ehitab üles oma suhte Piisoni ja bandiitidega. Läheb appi, päästab elu – ja samal ajal ka armub," avas näitleja Oleksandr Grekov.

Grekov on liiga noor, et mäletada ajastut, milles elab ja tegutseb tema tegelaskuju.

"Ma saan valmistuda oma rolliks ainult juttude, fotode ja videote abil. See on minu jaoks raske. Aga ma olen karismaatiline, heas füüsilises vormis, ma mängin rahvusteatris... Ma oskan uskuda, mängida ja tunda," lausus ta.

Režissöör Ilmar Raagi sõnul on sõja mõjud ka võtteplatsile jõudnud. "Väga palju filmitegijaid on praegu sõdimas. Siin võib iga osakond rääkida meestest, kes enne sõda olid kas valgustajad või kunstnikud ja praegu sõdivad. Seetõttu on meie meeskonnas ka oluliselt rohkem naisi. Teisest küljest on jälle veterane, kes on pärast haavata saamist tagasi tulnud. Isegi on öeldud, et kino tegemine on teraapiavorm," rääkis Raag.

"Aktuaalse kaamera" külastuse ajal filmiti tagaajamise stseeni. Seda on sõda samuti mõjutanud.

"Meil oli veel poolteist kuud tagasi planeeritud terve hulk stseene, mida me pidime tegelikult stuudios LED-ekraanide taustal filmima, kuid kahjuks poolteist kuud tagasi tuli sinna üks rakett ja seda stuudiot enam ei ole. Nii et me olime sunnitud minema tagasi. Nii nagu seda tehti veel mõne aasta eest," lausus produtsent Jevgeni Supin.

Suvel jätkuvad võtted Eestis. Esilinastus on plaanis järgmise aasta alguses.