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Eesti-Ukraina sarja tarbeks filmiti Tallinnat üles hoopis Kiievis

Film
Foto: Katerina Dekhab
Film

Eesti-Ukraina põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted, mis algasid maikuus Kiievis, nüüd on lõpusirgel Tallinnas. Sarja tarbeks võeti 1990-ndate Tallinn üles aga hoopis Kiievis.

Kiievis filmiti mitte ainult Kiievit vaid ka Tallinna. Päris Tallinn produtsent Jevgeni Supinile ei sobinud.

"Just hiljaaegu vaatasin pilte Tallinnast, 1990. aastate algusest, kus meie lugu saab alguse. Mälupilt ütleb, et ei ole suurt muutust, aga piltide pealt vaatab hoopis teine vastus. Tallinn on nii palju muutunud selle ajaga, et meil ei ole võimalik leida Tallinna 1990-ndates aastatest. Kiiev on nii suur ja teistsugune, et seal veel on seda hõngu leida lihtsam," ütles Supin.

Filmis osalevad näitlejad Ukrainast, Eestist ja Bulgaariast. Ilmar Raag tõi Eestisse ka osa oma Ukraina meeskonnast.

Sarja režisöör Ilmar Raagi sõnul on oluline arvestada, et seriaalis osalevaid ukrainlasi mõjutab kodumaal toimuv sõda.

"Kui nad hommikul tulevad platsile ja Ukrainas on parajasti olnud järjekordne suurem õhurünnak, siis me näeme, et nad öösel ei ole maganud. Loomulikult nad küsivad kogu aeg oma kodustelt "Kuidas teil on? Kas maja on terve? Kas aknad on alles?" See mõjutab õhkkonda võtteplatsi peal," selgitas ta.

"Tüdruk Tallinnast" esilinastub 2027. aasta alguses.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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