Katrin Tegova: pean "Mia ja Likit" suures osas ka muusikafilmiks

Katrin Tegova sõnul on "Mia ja Liki" lühifilm, mille peategelasteks on kaks tüdrukut. "Tegevus toimub suvel, kuid selle taustal hakkavad toimuvad vanematega mingid kummalised lood," ütles ta ja mainis, et lapsed hakkavad neid asju järk-järgult tähele panema. "Film näitab läbi laste pilgu, kuidas vanemate lahkuminek paistab."

"Olen silmas pidanud seda, et minna korraks ise tagasi sinna maailma, mida sa lapsena tajusid, kui oluline oli visuaalne pool ja helid ning see, mis toimus inimeste ning täiskasvanute vahel, jäi kaugeks või summutatuks, sa nägid ja kuulsid midagi, aga lapsena olid oma mängu- ja fantaasiamaailmas rohkem sees," selgitas ta.

"Alles hiljem hakkad aru saama, mida vanemad inimese ajavad, see on minu jaoks selle filmi teema kõige rohkem," mainis ta ja lisas, et "Mia ja Liki" puhul on eriti oluline ka atmosfäär. "Lisaks ka muusika, seal on Janek Murdi heliteosed ning ma ise pean seda suures osas ka muusikafilmiks."

"PÖFFi kaheksa ja pool" on ETV2 eetris 25. novembril kell 20.50.