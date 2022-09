Sander Joone "Sierra" jõudis The Criterion Channel voogedastusplatvormile

The Criterion Collection alustas tegevust 1984. aastal, keskendudes põhiliselt arthouse- ja indie-filmide taastamisele ning põhjalike lisamaterjalide tootmisele. Aastate jooksul on nad andnud välja üle 1000 füüsilise koopia nii DVD kui ka Bluray formaadis. 2018. aastal lõid nad aga ka oma voogedastusplatvormi The Criterion Channel, kus on kättesaadav veel suurem valik. Teenus on kättesaadav Ameerikas ja Kanadas.

Sander Joone lühianimatsioon "Sierra" räägib loo vanematest, kes suruvad lastele tihti peale enda vaateid. Garaažis askeldava isa kirg ralli vastu läheb aga sedavõrd kaugele, et tema laps muutub rehviks. Film on võitnud kümneid auhindu rahvusvahelistelt festivalidelt, samuti on "Sierra" võistlustules parima lühianimatsiooni Oscari nominatsioonile.

"Sierra" režissöör-stsenarist on Sander Joon, ​produtsendid Erik Heinsalu ja Aurelia Aasa, helilooja Misha Panfilov. Film esilinastus tänavu veebruaris Clermont-Ferrand festivalil Prantsusmaal.​