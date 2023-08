Presidendi noore kultuuritegelase preemia pälvis Sander Joon.

Preemia on mõeldud kuni 35-aastasele silmapaistvale kultuuritegelasele tänuks ja tunnustuseks tehtu eest ning edasiseks innustuseks. 5000 euro suurust preemiat rahastab aastast 2018 ettevõtja Enn Kunila.

1990. aastal sündinud Sander Joon on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia animatsiooniosakonna (BA 2015 cum laude; MA 2018 cum laude). Tema käe all on valminud filmid "Velodrool", "Moulinet", "Sounds Good" ja "Sierra". Lisaks on ta olnud mitmete teiste filmide kunstnik ja animaator.

2022. aasta alguses linastunud lühianimatsioon "Sierra" jõudis aasta jooksul 120 festivalile ja võitis 43 auhinda. San Francisco rahvusvahelisel filmifestivalil saadud parima lühianimafilmi preemia andis muuhulgas õiguse kandideerida Oscarile ning film pääseski lühianimatsiooni kategoorias koos 14 muu filmiga Oscari eelvalikusse.