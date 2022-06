Sander Joone "Sierra" valiti Palm Springsi parimaks

Pühapäeval kuulutati Sander Joone "Sierra" Palm Springs Shortfesti parimaks lühifilmiks. Eesti animafilmile on see teine võit, millega kaasneb õigus kandideerida Oscarile.

Sel aastal 28. korda toimunud Palm Springs ShortFest on üks olulisemaid lühifilmifestivale maailmas. Esitatud 5800 filmi hulgast valiti tänavu programmi 300 linateost. Kokku antakse festivalil viis Oscari-kvalifikatsiooni väärilist auhinda, millega tunnustatakse nii parima animafilmi, dokumentaali kui mängufilmi tegijat. "Sierra" pälvis parima filmi tiitli (Best of the Festival Award), mis on festivali kõrgeim auhind.

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Absurdikihi all peidab end isiklik lugu, mis on tõukunud autori suhtest oma isaga. Dünaamilise arvutianimatsiooni kõrval näeb filmis ka 16mm üles võetud kaadreid ralliteemalisest nukufilmist, mille animeeris 80ndatel autori isa Heikki Joon.

"Minu senistest filmidest on "Sierra" kõige isiklikum – siin on viiteid nii lapsepõlvele, kui perekonna reliikvia staatuses olnud Ford Sierrale. Suureks inspiratsiooniks oli eestlaste pöörane ralliarmastus. Seda südantsoojendavam on kogeda, et film läheb korda ka teisel pool ookeani," kommenteeris filmi režissöör Sander Joon. "On olnud uskumatu sõit!"

Praeguseks on aasta alguses esilinastunud "Sierra" valitud enam kui 30 festivali kavva. Palm Springsi peapreemia on filmile kaheteistkümnes auhind. Teiste seas on "Sierra" pälvinud kultuurikanal ARTE auhinna Dresdenist, publikupreemia animafestivalilt GLAS ning Oscari-kvalifikatsiooni väärilise parima lühianimafilmi preemia San Francisco filmifestivalilt. Eestis rallitab must animakomöödia augustis.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Taustakunstnik on Hleb Kuftseryn.