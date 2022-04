Sander Joone "Sierra" pälvis Ameerika animafestivali GLAS publikupreemia

"Uskumatu!" ütles võidu kohta filmi režissöör Sander Joon. "GLAS on üks mu absoluutseid lemmikuid. Ameerikas on see üks väheseid festivale, mille fookuses on avangardne animatsioon. Selles osas võib sealset programmi võrrelda Ottawa animatsioonifestivaliga Kanadas."

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Sürrealistliku rallimaailma kõrval jutustab "Sierra" ühe perekonna loo, näidates, milline võib olla lapsele peale surutud elumustrite hind.

Tegemist on Joone esimese professionaalse filmiga oma tudengifilmi järel. Animatsioonifilmi valmistamine algas juba kaks aastat tagasi. "See protsess on kulgenud seinast sina. Alguses oli lugu märksa rohkem rallikeskne, aga lõpptulemuses on keskseks saanud isa ja poja suhe. Fookus on päris palju nihkunud," sõnas produtsent Aurelia Aasa Klassikaraadios.

Käesoleva aasta alguses esilinastunud animafilmil on teiste seas selja taga sellised festivalid nagu Clermont-Ferrand, Aspen Shortfest, Go Short, Regard, Glasgow ja Dresden, kus "Sierra" pälvis ARTE parima lühifilmi auhinna. Eelmisel nädalal kuulutati film festivalil 2ANNAS Baltikumi parimaks lühifilmiks. Sel nädalal ootavad filmi ees ajalooline San Francisco rahvusvaheline filmifestival ja goEast. Eestisse jõuab film saabuval suvel.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn.

Tänavu 7. korda toimuv GLAS sai alguse 6. aprillil. Festivali virtuaalsed seansid kestavad kuu lõpuni.