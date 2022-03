Sander Joone "Sierra" pälvis Glasgow lühifilmifestivalil žürii eripreemia

Peale kaheaastast pausi kolis Šotimaa juhtiv lühifilmide festival virtuaalsest ruumist taas kinno. "Pole paremat tunnet, kui inimesed, kes irooniat tabavad, kinos filmiga kaasa naeravad," sõnas filmi loominguline produtsent Aurelia Aasa. "Tänaste poliitiliste sündmuste taustal on seda suurem au, et musta komöödia otsustas esile tõsta ka žürii," lisas ta.

Glasgow lühifilmifilmifestivalil on kaks võistlusprogrammi, millest üks on pühendatud Šotimaa, teine rahvusvahelistele filmidele. Rahvusvahelisse žüriisse kuulusid sel aastal Carla Vulpiani (Torino lühifilmiturg, Veneetsia rahvusvaheline filmifestival), Matevž Jerman (Ljubljana lühifilmifestival FeKK) ja eelmise aasta peapreemia võitja Ratchapoom Boonbunchachoke. Glasgow Short rahvusvahelise programmi peapreemia läks tänavu draamale "Käsiraamat", mille fookuses on Valgevene politseivägivald.

"Sierra" räägib loo poisist, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Autobiograafiliste sugemetega filmis näeb värvikireva arvutianimatsiooni kõrval 16mm filmitud kaadreid ralliteemalisest nukufilmist, mille animeeris 1980ndatel autori isa Heikki Joon.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn.

Glasgow Short toimus tänavu 23.-27. märtsini. Teiste seas on käesoleva aasta alguses esilinastunud "Sierra" valitud ka sellistele lühifilmifestivalidele nagu Aspen Shortfest, Go Short, Regard, GLAS, Dresden. Eestisse jõuab film aasta teises pooles.