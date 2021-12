Sander Joone "Sierra" esilinastub maailma suurimal lühifilmide festivalil

Maailma suurimale lühifilmidele pühendatud festivalile esitati tänavu üle 8000 filmi. Sander Joone "Sierra" valiti rahvusvahelisse võistlusprogrammi.

"See, et film osutus sedavõrd tihedas konkurentsis valituks, on väga suur tunnustus lavastajale ja tervele meeskonnale. Kahtlemata märgiline etapivõit," kommenteeris produtsent Erik Heinsalu.

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Sürrealistliku rallimaailma kõrval jutustab "Sierra" perekonna loo, näidates, milline võib olla lapsele peale surutud elumustrite hind.

"Kirkad värvid ja režissööri sürrealistlik maailmataju teevad filmist mängulise vaatamise. Musta huumori all peidab end aga eluline lugu. Ootame huviga, millised teemad rahvusvahelise publikuga haakuvad," lisas filmi loominguline produtsent Aurelia Aasa.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa ja Erik Heinsalu. Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn.

Eesti publik saab "Sierra" filmi vaadata 2022. aasta teises pooles.

Clermont-Ferrand rahvusvaheline lühifilmide festival leiab aset 28. jaanuarist – 5. veebruarini 2022.