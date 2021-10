Sander Joone joonisfilm "Sierra" võitis Riia filmifestivalil auhinna

Riia rahvusvahelise filmifestivali (Riga IFF) lühifilmidele pühendatud alafestival Short Riga kuulutas välja võitjad. Short Riga testlinastuste parimaks tunnistati Sander Joone rallifilm "Sierra". Esimest korda pandi testlinastuste võitjale välja ka auhinnafond – 3000 euro väärtuses järeltootmisteenuseid festivali partnerilt BB Posthouse.

Rahvusvahelistele filmiekspertidele suunatud testlinastused keskenduvad tootmis- või järeltootmisfaasis lühifilmidele. Tänavuste ekspertide hulka kuulusid nii levitajad, produtsendid kui ka festivalide programmikoostajad.

Kokku tuli esitamisele kaheksa filmi Eestist, Lätist ja Leedust. "Sierra" puhul toodi esile filmi tempokust, huumorit ja kiirevoolulise pealiskihi all peituvat sügavat teemat.

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Sürrealistliku rallimaailma kõrval jutustab "Sierra" aga perekonna loo, näidates milline võib olla lapsele peale surutud elumustrite hind.

Film on valminud 3D tehnikas, aga 3D animatsiooni kõrval näeb filmis kaadreid autori isa 16mm filmilindile üles võetud ralliteemalisest nukufilmist.

"Isa poolt lavastatud nukufilm on olnud üheks "Sierra" idee ajendiks. Võidusummaga ongi plaanis isa 80-ndatel valminud nukufilm digiteerida ja helindada," rääkis "Sierra" režissöör ja stsenarist Sander Joon.

Sander Joon on varasemalt lavastanud kolm animafilmi: "Velodrool" (2015), "Moulinet" (2017) ja "Sounds Good" (2018). Joon oli ka kodumaise "Vanamehe filmi" (2019) kunstnik.

"Sierra" produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi kunstnik on Sander Joon. Rahvusvahelisele areenile ja kodupubliku ette jõuab film 2022. aastal.

Filmi arendust ja tootmist on toetanud Eesti kultuurkapital ning Eesti filmi instituut.