Sander Joone "Sierra" võitis Dresdeni festivalil Arte lühifilmiauhinna

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. "Animeeritud ood pühapäevahobidele, mis võtavad sürreaalse pöörde," võttis filmi kokku Arte žürii. "Sierra" koomilist tonaalsust tõstis esile ka festivali noortežürii, kes märkis, et vanemate soovidest enam on oluline noorte endi eneseteostus.

1989. aastast toimuv Dresdeni filmifestival toob igal aastal kohale ligikaudu 20 000-pealise publiku. Tänavune, järjekorras 34. festival toimus 5.–10. aprillini. Dresdeni kõrval on "Sierra" jõudnud ka sellistele festivalidele nagu Clermont-Ferrand, Aspen Shortfest, Go Short, Regard, GLAS, Glasgow. Eestisse jõuab aasta alguses esilinastunud film saabuval suvel.

Arte on parima lühifilmi auhinda välja andnud alates 2005. aastast. 6000 euro väärtuse auhinnaga kaasneb filmi jõudmine Arte telelevisse.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn.