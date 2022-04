Filmifestival 2ANNAS tunnistas Sander Joone "Sierra" Baltikumi parimaks

"Sierra" keskmes on poiss, kes muutub rahvaralli ajal rehviks. Arvutianimatsiooni kõrval on filmi põimitud 16mm üles võetud kaadrid ralliteemalisest nukufilmist, mille animeeris 80ndatel autori isa Heikki Joon.

"Mul on siiralt hea meel, et isiklik lugu on leidnud tunnustust nii publiku kui žüriide seas, tekitades paljudes äratundmist," kommenteeris filmi režissöör Sander Joon.

Aasta alguses esilinastunud animafilm on praeguseks jõudnud enam kui kümnele festivalile, pälvides viis auhinda. Teiste seas on "Sierral" selja taga Clermont-Ferrand, Aspen Shortfest, Go Short, Regard, GLAS, Glasgow ja Dresden. Järgneva paari nädala jooksul ootavad "Sierrat" ees San Francisco rahvusvaheline filmifestival, goEast ja IndieLisboa. Eestisse jõuab film saabuval suvel.

Tänavu 26. korda toimunud 2ANNAS saab lõppakordi neljapäeval, 14. aprillil.

"Sierra" režissöör, stsenarist ja peakunstnik on Sander Joon. Produtsendid on Aurelia Aasa (AAA Creative) ja Erik Heinsalu (BOP! Animation). Filmi helilooja on Misha Panfilov, helindaja Matis Rei. Animaatorid on Henri Kaido Veermäe, Valya Paneva, Teresa Baroet, Sander Joon. Filmi taustakujundused on loonud Hleb Kuftseryn.